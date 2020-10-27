27 Ekim 2020 Salı 12:01 - Güncelleme: 27 Ekim 2020 Salı 12:01

Uyanış Büyük Selçuklu 5. bölüm izleyenleri ekran başına kilitledi. Uyanış Büyük Selçuklu son bölüme Nizamülmülk'ün Batınilerden korumaya çalıştığı Gazali'nin vurulması damga vurdu. Sencer, güçlük çıkaran engellerin üstesinden gelerek Rüstem ve Arslantaş'ı sağ salim kurtarabilmek için operasyon başlatır. Öte yandan Tapar’la karşı karşıya gelen Sencer’in boynuna Tapar’ın kılıcı dayanmıştı. Tapar’ı durduran hamle kimden gelecektir? İşte kaçıranlar için Uyanış Büyük Selçuklu 5. bölüm izleme linki.

Selçuklu Devleti'nin dönemini anlatan Uyanış Büyük Selçuklu 5. bölümü izleyenler tarafından heyecanla takip edildi. Son bölümde yaşanan gelişmeler sonrası gözler yeni bölüm fragmanına çevrildi. Peki, Uyanış Büyük Selçuklu 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Uyanış Büyük Selçuklu son bölüm izle full

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 5. BÖLÜM İZLE (TRT1)

UYANIŞ SELÇUKLU SON BÖLÜM İZLE FULL





UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 5. BÖLÜM ÖZETİ

Nizamülmülk’ün tertibi sonrasında, Batıniler kendilerine kurulan tuzağa çekilmişler, Sencer oraya gitmemek için ne yapsa da başarılı olamamış, Tapar’la karşı karşıya gelmiş ve vuruşmada yüzü açılan Sencer’in boynuna Tapar’ın kılıcı dayanmıştı. Tapar’ı durduran hamle kimden gelecektir? Sencer, Batınilerle giriştiği mücadelenin en kritik eşiğinde yoluna devam edebilecek midir?

Batınilerden aldığı istihbarat neticesinde Andreas, askerlerini öldüren Melikşah’tan intikam almak için Kuvel civarında gizlenen özel birliği kılıçtan geçirmişti. Baskına uğrayan özel birlikten bir kişi sağ kalmıştı. O da Melikşah’ın hassa askeri Yalman’dı. Yalman çetin bir yolculuktan sonra Isfahan’a varmayı başarmıştı. Yalman, Hasan Sabbah’ın ihanetini ayyuka çıkarabilecek midir? Hasan Sabbah, Yalman’ın kendini ele vermesini engelleyebilecek midir? Melikşah özel birliğin intikamını nasıl alacaktır?

Isfahan meydanında derin ilmiyle Batıni daisini mağlup eden Gazali, halkın ve dahi İbn-i Attaş‘ın dikkatini üzerinde toplamıştı. Davalarına karşı açıktan açığa bayrak açan bu genç âlime karşı Attaş‘ın tutumu ne olacaktır? İbn-i Attaş, Gazali’yi bertaraf etmek için nasıl bir strateji izleyecektir? Nizamülmülk, Gazali’yi Batınilerden koruyabilecek midir? Gazali’nin akıbeti ne olacaktır?

Diğer yandan geçirdiği elim kazanın sonrasında Elçin’in sanrılarıyla boğuşmak zorunda kalan Terken’in doğumu erkenden başlamıştı. Uzun ve sancılı geçen doğum sonunda Terken Hatun’u ve Melikşah’ı neler bekleyecektir?

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Uyanış Büyük Selçuklu'nun yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 6. BÖLÜM FRAGMANI (TIKLAYINIZ)

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU KONUSU

Uyanış Büyük Selçuklu; Aşkla, sırla ve mücadele ile yoğrulmuş destansı bir yolculuk…

Melikşah, Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Selçuklu Hükümdarı Sultan Alparslan’ın ölümünün ardından tahta geçer. Aynı gün çok sevdiği Kıpçak hatunu Başulu'yu doğum yaparken kaybettiği haberini de almıştır. Kıpçak-Selçuklu düşmanlığı sebebiyle yeni doğan bebek, devletin devamlılığı için tehlike arz ediyordur. Melikşah için bu durum çok zor olsa da onu bir daha görmemek ve sormamak üzere Nizamülmülk’e teslim eder.

Sultan Melikşah, Sultan Alparslan’dan aldığı Selçuklu Devleti’nin gücünü doruklara çıkarır. Fakat Selçuklu büyüdükçe düşmanları da hem devletin içinde hem de dışında çoğalmaktadır.

Doğumundan itibaren kaderinin devletle bir yazıldığı, ölene kadar da tek gayesinin devlete hizmet olacağı düsturuyla yetişen Sencer, yıllarca aldığı eğitimle idealist bir kahramana dönüşür ve bu kahramanlıklar onu Sultan Melikşah’ın fedaisi yapar. Nizamülmülk’ün en güvendiği adamlarından olan Sencer, devleti için tüm zorlu görevleri üstlenmeye hazırdır.

Melikşah ve Sencer türlü tehlikeler ile mücadele ederken en büyük destekçileri Nizamülmülk gibi liyakatli devlet adamları, Gazalî gibi alimler, Ömer Hayyam gibi bilim adamları, Yusuf Hamedani gibi irfan sahibi kişiler olacaktır. Diğer tarafta Karahanlı hanedanından gelen asil soylu Terken, Melikşah’ın hatunu olmanın verdiğii güçle devlete hâkim olmak istiyordur. Fakat onun bu ihtiraslarının karşısında devletin Baş Hatunu olan Melikşah’ın anası Seferiye, Melikşah’ın oğlu Tapar’ın Hatunu olan Gevher ve saraya gelişiyle dengeleri değiştirecek olan asil Türkmen kızı Elçin olacaktır.

Selçukluyu yıkmaya yeminli Hasan Sabbah, devlete hâkim olmak isteyen Terken’in kurduğu tehlikeli entrikalar ve hepsinin ortasında amansız bir mücadeleye giren Sencer’in Turna ile yaşayacağı fırtınalı aşk…

Uyanış Büyük Selçuklu Her Pazartesi saat 20.00'da TRT1'de.

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