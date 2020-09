28 Eylül 2020 Pazartesi 17:42 - Güncelleme: 28 Eylül 2020 Pazartesi 17:42

Uyanış Büyük Selçuklu bu akşam ilk bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Uyanış Büyük Selçuklu dizisi oyuncularından Seferiye Hatun'u canlandıran Çiğdem Selışık Onat'ın kim olduğu, dizinin fragmanını izleyenler tarafından merak ediliyor. Büyük bir merakla beklenen dizinin ilk bölümü her Pazartesi akşam saat 8'de TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. Peki Uyanış Büyük Selçuklu'daki Seferiye Hatun Çiğdem Selışık Onat kimdir? İşte usta oyuncu hakkında merak edilenler...

Çiğdem Selışık Onat, 1939 yılında Ankara'da dünyaya gelen oyuncu, Robert Kolej'deki eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne başladı. Lisans eğitimine devam ettiği süreçte Genç Oyuncular'ın kurucuları arasında yer aldı.

ÇİĞDEM SELIŞIK ONAT KİMDİR?

Çiğdem Selışık Onat, 14 Mayıs 1939 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. eğitimini Robert Kolej'de tamamladıktan sonra, bir süre İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne devam etti. Yükseköğrenimi sırasında Genç Oyuncular'ın kurucu grubunda yer alıp, çeşitli oyunlarda rol aldı. Kenter Tiyatrosu ve Ankara Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu olarak çalıştı. Fransa'da Conservatoire de le Centre de l'Est'de yönetmenlik derslerine devam etti.

Yüksek lisansını University of North Carolina at Chapel Hill'de tiyatro üzerine tamamladı. Aynı üniversitede karşılaştırma drama çalışmaları üzerine doktora programına devam etti. Meslek hayatı boyunca Amerika'da başta Lincoln Center ve New York Üniversitesi Tisch Tiyatro Bölümü bünyesinde çeşitli oyunlarda yönetmen ve oyuncu olarak yer aldı. Türkiye'de İstanbul Şehir Tiyatroları'nda yönetmen olarak çalıştı. Lincoln Center'de sahnelenen The Time of Cuckoo oyunundaki Signora Fiorina rolü ile Amerika'daki Drama Desk ödüllerinin Dünya Tiyatro Ödülü'nü kazandı. Yaklaşık kırk senelik eğitimcilik hayatı boyunca North Carolina School of Arts'da çeşitli tiyatro ve oyunculuk, New York Üniversitesi Tisch School of Arts'da yüksek lisans oyunculuk dersleri verdi.

Ayrıca yaklaşık 4 sene boyunca Koç Üniversitesi'nde Oyunculuk ve Drama dersleri veren Çiğdem Selışık Onat, 2015'te “Çırak” filmindeki performansıyla 52. Uluslararası Antalya Film Festivali ve 27. Ankara Uluslararası Film Festivalinde “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu” ödüllerini kazandı.

Son olarak Çiçero adlı sinema filminde yer alan Çiğdem Selışık Onat, şimdilerde Star Tv ekranlarında yayınlanan Kardeş Çocukları dizisinde Rezzan karakterine hayat vermektedir.

Ödülleri:

2015 – 52. Uluslararası Altın Portakal Film Festivali – En iyi yardımcı kadın oyuncu – Çırak

2016 – 27. Ankara Film Festivali – En iyi yardımcı kadın oyuncu – Çırak

Çiğdem Selışık Onat’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Kardeş Çocukları (Rezzan) (TV Dizisi)

2019 – Çiçero (Wife Frans von Papen) (Sinema Filmi)

2018 – Ufak Tefek Cinayetler (Tomris) (TV Dizisi)

2017 – Yol Ayrımı (Firdevs) (Sinema Filmi)

2017 – İstanbul Kırmızısı (Süreyya) (Sinema Filmi)

2016 – Çırak (Makbule Hanım) (Sinema Filmi)

1987 – Critical Condition (Dr. Hoffman) (Sinema Filmi)

Selçuklu devletinin kuruluşundan sonra yaşananların ele alındığı dizi, Her Pazartesi saat 20.00'da TRT 1'de ekranlara gelecek.

Uyanış Büyük Selçuklu ilk bölümüyle ekranlara geliyor. TRT1'in yeni yapımlarından biri olan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin başrolünde Buğra Gürsoy yer alıyor. İşte Uyanış Büyük Selçuklu dizisi oyuncuları

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCULARI

Selçuklu döneminin anlatılacağı 'Uyanış: Büyük Selçuklu' dizisinin kadrosunda Ekin Koç, Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun, Leyla Lydia Tuğutlu, Sevda Erginci, Mehmet Özgür, Cemal Toktaş, Osman Sonant, Leyla Feray, İlker Kızmaz, Ali Gözüşirin, Çiğdem Selışık Onat, Murat Garipağaoğlu, Nik Xhelilaj ve Erdem Akakçe gibi isimler yer alıyor.

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin başrolünü ise 'Sultan Melikşah' rolü ile Buğra Gülsoy üstleniyor.

Kostümleri, hikayesiyle merak uyandıran 'Uyanış: Büyük Selçuklu' dizisi ilk bölümüyle 28 Eylül Pazartesi akşamı TRT1'de izleyici karşısına çıkacak.





UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU KONUSU NEDİR?

Aşkla, sırla ve mücadele ile yoğrulmuş destansı bir yolculuk…

Melikşah, Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Selçuklu Hükümdarı Sultan Alparslan’ın ölümünün ardından tahta geçer. Aynı gün çok sevdiği Kıpçak hatunu Başulu'yu doğum yaparken kaybettiği haberini de almıştır. Kıpçak-Selçuklu düşmanlığı sebebiyle yeni doğan bebek, devletin devamlılığı için tehlike arz ediyordur. Melikşah için bu durum çok zor olsa da onu bir daha görmemek ve sormamak üzere Nizamülmülk’e teslim eder.

Sultan Melikşah, Sultan Alparslan’dan aldığı Selçuklu Devleti’nin gücünü doruklara çıkarır. Fakat Selçuklu büyüdükçe düşmanları da hem devletin içinde hem de dışında çoğalmaktadır.

Doğumundan itibaren kaderinin devletle bir yazıldığı, ölene kadar da tek gayesinin devlete hizmet olacağı düsturuyla yetişen Sencer, yıllarca aldığı eğitimle idealist bir kahramana dönüşür ve bu kahramanlıklar onu Sultan Melikşah’ın fedaisi yapar. Nizamülmülk’ün en güvendiği adamlarından olan Sencer, devleti için tüm zorlu görevleri üstlenmeye hazırdır.

Melikşah ve Sencer türlü tehlikeler ile mücadele ederken en büyük destekçileri Nizamülmülk gibi liyakatli devlet adamları, Gazalî gibi alimler, Ömer Hayyam gibi bilim adamları, Yusuf Hamedani gibi irfan sahibi kişiler olacaktır. Diğer tarafta Karahanlı hanedanından gelen asil soylu Terken, Melikşah’ın hatunu olmanın verdiğii güçle devlete hâkim olmak istiyordur. Fakat onun bu ihtiraslarının karşısında devletin Baş Hatunu olan Melikşah’ın anası Seferiye, Melikşah’ın oğlu Tapar’ın Hatunu olan Gevher ve saraya gelişiyle dengeleri değiştirecek olan asil Türkmen kızı Elçin olacaktır.

Selçukluyu yıkmaya yeminli Hasan Sabbah, devlete hâkim olmak isteyen Terken’in kurduğu tehlikeli entrikalar ve hepsinin ortasında amansız bir mücadeleye giren Sencer’in Turna ile yaşayacağı fırtınalı aşk…

