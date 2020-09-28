28 Eylül 2020 Pazartesi 17:25 - Güncelleme: 28 Eylül 2020 Pazartesi 17:25

Uyanış Büyük Selçuklu bu akşam ilk bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Uyanış Büyük Selçuklu dizisi oyuncularından Ömer Hayyam'ı canlandıran Bülent Alkış'ın kim olduğu, dizinin fragmanını izleyenler tarafından merak ediliyor. Büyük bir merakla beklenen dizinin ilk bölümü her Pazartesi akşam saat 8'de TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. Peki Uyanış Büyük Selçuklu'daki Ömer Hayyam, Bülent Alkış kimdir? Bülent Alkış dizileri

Son olarak Naim Süleymanoğlu'nun hayatını anlatan Naim adlı sinema filminde Atalay Göktuna karakterini canlandıran Bülent Alkış hakkında bilmek istediğiniz tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

BÜLENT ALKIŞ KİMDİR?

Bülent Alkış, 1974 yılında İzmir’de dodu. İzmir’de 1992 senesinde tiyatro çalışmalarına başlayan Bülent Alkış, tiyatroda ilk adımını “Alamanya'dan Bir Yar Gelir Bizlere” oyununda postacı rolü ile attı. Bülent Alkış, lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Konservatuarı Oyunculuk Bölümü’nde tamamladı. Bülent Alkış profesyonel olarak oyunculuğu ilk adımını Levent Kırca ve Oya Başar Tiyatrosu'nun “Hangi Yüzle” adlı tiyatro oyunuyla sahnede yerini aldı. Ardından, Dokuz Eylül Üniversitesi Konservatuarı Oyunculuk Bölümü’nden mezun olan Alkış, daha sonra İstanbul’a yerleşti.

İstanbul'daki oyunculuk serüvenine Pınar Çocuk Tiyatrosu ile devam etti. Profesyonel oyunculuk yaşamına ilk adımını Levent Kırca ve Oya Başar Tiyatrosu'nun “Hangi Yüzle” adlı oyunuyla attı. Sonraki yıllarda Masal Gerçek Tiyatrosu, Hadi Çaman Yeditepe Oyuncuları, Kukla Çocuk Tiyatrosu, Üsküdar Çocuk Tiyatrosu gibi tiyatrolarda oyunculuğa devam etti.

1998 yılında yayınlanan Aynalı Tahir dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Bülent Alkış; Dayan Yüreğim, Filinta, Herşey Yolunda Merkez, Umutsuz Ev Kadınları, Bir Çocuk Sevdim, İffet, Çemberimde Gül Oya gibi yapınlarda yer almıştır. Son olarak Naim adlı sinema filminde Atalay karakterine hayat veren Bülent Alkış, 1.86 metre boyunda ve 80 kilodur.

Bülent Alkış dizileri ve rol aldığı filmler:

2019 – Naim (Atalay) (Sinema Filmi)

2018 – 4N1K (Müdür) (Sinema Filmi)

2018 – 4N1K (Müdür) (TV Dizisi)

2017 – 4N1K (Müdür) (Sinema Filmi)

2017 – İsimsizler (Hasan) (TV Dizisi)

2017 – Dayan Yüreğim (Tahir) (TV Dizisi)

2016 – Aşkın 5 Hali (Sinema Filmi)

2014-2016 – Filinta Bir Osmanlı Polisiyesi (Padişah) (TV Dizisi)

2014 – Kırımlı (Mustafa) (Sinema Filmi)

2013 – Herşey Yolunda Merkez (Sami) (TV Dizisi)

2012-2013 – Umutsuz Ev Kadınları (TV Dizisi)

2012 – Çanakkale 1915 (Binbaşı Mahmut Sabri) (Sinema Filmi)

2011 – İffet (TV Dizisi)

2011 – Kayıp Aranıyor (TV Dizisi)

2011 – Bir Çocuk Sevdim (Kerem) (TV Dizisi)

2010 – İstanbula’da Aşk (Sinema Filmi)

2010 – Umut Yolcuları (Ünal Çalışkan) (TV Dizisi)

2010 – Çoğunluk (Sinema Filmi)

2009 – Bu Kalp Seni Unutur mu? (Hüseyin Akay) (TV Dizisi)

2008 – Babam Adam Olacak (Tuncay) (TV Dizisi)

2008 – Arka Sokaklar (Savcı) (TV Dizisi)

2007 – Tatlı Bela Fadime (Vedat) (TV Dizisi)

2006 – Sev Kardeşim (Erdal Kalabık) (TV Dizisi)

2006 – Bebeğim (Selim) (TV Dizisi)

2005 – Misi (Hasan) (TV Dizisi)

2005 – Köpek (Salih) (TV Dizisi)

2004 – Çemberimde Gül Oya (Salih) (TV Dizisi)

2003 – Kurşun Yarası (Hamit) (TV Dizisi)

2003 – Hadi Uç Bakalım (Çağlar) (TV Dizisi)

2002 – Biz Size Aşık Olduk (Kamuran) (TV Dizisi)

2000 – Yedi Numara (Mümtaz (TV Dizisi)

1999 – Küçük Besleme (Yiğit) (TV Dizisi)

1998 – Aynalı Tahir (Murat) (TV Dizisi)

Selçuklu devletinin kuruluşundan sonra yaşananların ele alındığı dizi, Her Pazartesi saat 20.00'da TRT 1'de ekranlara gelecek.

Uyanış Büyük Selçuklu ilk bölümüyle ekranlara geliyor. TRT1'in yeni yapımlarından biri olan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin başrolünde Buğra Gürsoy yer alıyor. İşte Uyanış Büyük Selçuklu dizisi oyuncuları

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCULARI

Selçuklu döneminin anlatılacağı 'Uyanış: Büyük Selçuklu' dizisinin kadrosunda Ekin Koç, Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun, Leyla Lydia Tuğutlu, Sevda Erginci, Mehmet Özgür, Cemal Toktaş, Osman Sonant, Leyla Feray, İlker Kızmaz, Ali Gözüşirin, Çiğdem Selışık Onat, Murat Garipağaoğlu, Nik Xhelilaj ve Erdem Akakçe gibi isimler yer alıyor.

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin başrolünü ise 'Sultan Melikşah' rolü ile Buğra Gülsoy üstleniyor.

Kostümleri, hikayesiyle merak uyandıran 'Uyanış: Büyük Selçuklu' dizisi ilk bölümüyle 28 Eylül Pazartesi akşamı TRT1'de izleyici karşısına çıkacak.





UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU KONUSU NEDİR?

Aşkla, sırla ve mücadele ile yoğrulmuş destansı bir yolculuk…

Melikşah, Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Selçuklu Hükümdarı Sultan Alparslan’ın ölümünün ardından tahta geçer. Aynı gün çok sevdiği Kıpçak hatunu Başulu'yu doğum yaparken kaybettiği haberini de almıştır. Kıpçak-Selçuklu düşmanlığı sebebiyle yeni doğan bebek, devletin devamlılığı için tehlike arz ediyordur. Melikşah için bu durum çok zor olsa da onu bir daha görmemek ve sormamak üzere Nizamülmülk’e teslim eder.

Sultan Melikşah, Sultan Alparslan’dan aldığı Selçuklu Devleti’nin gücünü doruklara çıkarır. Fakat Selçuklu büyüdükçe düşmanları da hem devletin içinde hem de dışında çoğalmaktadır.

Doğumundan itibaren kaderinin devletle bir yazıldığı, ölene kadar da tek gayesinin devlete hizmet olacağı düsturuyla yetişen Sencer, yıllarca aldığı eğitimle idealist bir kahramana dönüşür ve bu kahramanlıklar onu Sultan Melikşah’ın fedaisi yapar. Nizamülmülk’ün en güvendiği adamlarından olan Sencer, devleti için tüm zorlu görevleri üstlenmeye hazırdır.

Melikşah ve Sencer türlü tehlikeler ile mücadele ederken en büyük destekçileri Nizamülmülk gibi liyakatli devlet adamları, Gazalî gibi alimler, Ömer Hayyam gibi bilim adamları, Yusuf Hamedani gibi irfan sahibi kişiler olacaktır. Diğer tarafta Karahanlı hanedanından gelen asil soylu Terken, Melikşah’ın hatunu olmanın verdiğii güçle devlete hâkim olmak istiyordur. Fakat onun bu ihtiraslarının karşısında devletin Baş Hatunu olan Melikşah’ın anası Seferiye, Melikşah’ın oğlu Tapar’ın Hatunu olan Gevher ve saraya gelişiyle dengeleri değiştirecek olan asil Türkmen kızı Elçin olacaktır.

Selçukluyu yıkmaya yeminli Hasan Sabbah, devlete hâkim olmak isteyen Terken’in kurduğu tehlikeli entrikalar ve hepsinin ortasında amansız bir mücadeleye giren Sencer’in Turna ile yaşayacağı fırtınalı aşk…