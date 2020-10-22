22 Ekim 2020 Perşembe 15:45 - Güncelleme: 22 Ekim 2020 Perşembe 15:45

Sen Çal Kapımı 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? FOX TV'nin yayınlandığı günden beri ilgiyle takip edilen dizisi Sen Çal Kapımı, 15. yeni bölümüyle izleyiciyle buluştu. Sevilen dizinin Sen Çal Kapımı'nın yeni bölümünde Serkan'ın işyerinde çalışmaya başlayan Eda’yı görünce neye uğradığını şaşırır. Kerem Bursin ve Hande Erçel'in başrolünde olduğu Sen Çal Kapımı 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Sen Çal Kapımı 16. bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar.

Sen Çal Kapımı 16. bölüm fragmanı dizinin son bölümünün final sahnesinde Eda'nın ormanda baygın olarak bulunması sonrası izleyenleri meraklandırdı. Peki Sen Çal Kapımı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte kaçıranlar için Sen Çal Kapımı 15. bölüm full izleme linki ve son bölüm özeti.

SEN ÇAL KAPIMI 16. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sen Çal Kapımı 16. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

SEN ÇAL KAPIMI 15. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sen Çal Kapımı yeni bölümünde; Serkan Eda'ya söyledikleri ve Eda'nın 'kalbimi söktü aldı, ben nasıl buna izin verdim' demesi damga vurdu. Serkan için kolay olmayan bu karar sonrasında yaşananlar Eda'yı derinden etkiledi

Eda, Serkan’ın onu terk etmesiyle mahvolur. İtalya’ya gidip eğitimini tamamlamaya karar verir. Ama bu kez de İtalya bursunu verenin babaannesi olduğunu ve halasının aracı olduğunu öğrenir. Halasıyla da arası bozulur. Artık kimsenin onun hayatına müdahale etmesine izin vermeyecektir.

Eda’nın işe gelmeyeceğini öğrenen Efe ona iş teklif eder. Sadece kendisine bağlı çalışabilecek, Serkan Bolat’la hiçbir ilişkisi olmayacaktır. Eda önce Serkan’la aynı binada, onu her gün görerek yapamayacağını düşünür. Ama sonra kararını hatırlar: Artık kimseye bağlı kalmadan, hayatının gidişatını kendisi belirleyecektir. Efe’nin teklifini kabul eder.

Eda’yı hayatından çıkardığını sanan Serkan, işyerinde çalışmaya başlayan Eda’yı görünce çıldırır. Ama Efe’nin çalışanı olduğu için bir şey yapamaz.

Eda Serkan arasında soğuk savaş başlar. Ofistekiler de şaşkındır. Eda tatlı tatlı intikamını alırken, Serkan’ı çileden çıkartmaktadır.

Sen Çal Kapımı 15. bölüm izle! Sen Çal Kapımı 15. son bölüm izle (tek parça)