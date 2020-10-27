27 Ekim 2020 Salı 16:32 - Güncelleme: 27 Ekim 2020 Salı 16:32

Yasak Elma 82. bölüm izleyenleri yine ekran başına kilitledi. Yasak Elma 82. bölümde; Ender, Halit ve Yıldız'ın düğünü için büyük planını devreye sokar. Son bölümün ardından yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise Şahika'nın düğüne gelinlikle gelmesi olayları daha da karmaşık hale getirecektir. Halit’in zorlu bir karar vermesi gerekecektir. Yasak Elma Yeni bölümde olaylı bir düğün seyirci karşısında çıkacak. Yasak Elma 82. bölümü izlemek isteyenler aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirler.

Yasak Elma 82. bölümüyle FOX Tv ekranlarında izleyici ile buluştu. Büyük bir izleyici kitlesi olan dizi tüm sürükleyiciliğiyle devam ediyor. Şahika Halit ile Yıldız'ın evlenmesine engel olmak için Halit'e velayet davasında işine çok yarayacak kanıtları verir. Son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı da izleyenlerle buluştu. Yasak Elma 82. Bölüm özeti ve Yasak Elma 82. Bölüm Full İzleme linki sizlerle...

YASAK ELMA 82. BÖLÜM FULL İZLE

Yasak Elma 82. bölümde; Mert'in ağına düşenler arasına Asuman da katılır. Öte yandan Ender yeniden iş başındadır. Halit'in ise Kerim'in de yardımıyla planı tıkır tıkır işler.

Yasak Elma 82. son bölümde; Halit’in eski gücünü kazanması herkes tarafından sevinçle karşılanmış ve Argun ailesi eski düzenlerine dönmüştür. Halit’in amacı zor günlerinde ona çok destek olmuş olan Yıldız’ı geri kazanmak ve onunla yeniden evlenmektir. Ancak Yıldız’ın aklı Kerim yüzünden karışıktır ve ne yapacağını bilemez. Kısa zaman içinde doğru kararı vermesi gerekmektedir.



Düğün hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken, Halit oğlunun velayetini alabilmek için Yıldız ve Kerim ilişkisiyle ilgili somut delillerin peşine düşmüştür. Tam ümidini kaybettiği esnada, beklemediği bir el ona yardım teklifinde bulunur. Halit’in zorlu bir karar vermesi gerekecektir.

YASAK ELMA 83. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Yasak elma 83. yeni bölüm fragmanında Halit ve Yıldız'ın düğününe gelinlikle gelen Şahika herkesi şoke edecektir.

YASAK ELMA OYUNCULARI

Talat Bulut

Şevval Sam

Eda Ece

Nesrin Cavadzade

Barış Kılıç

Şafak Pekdemir

Buçe Buse Kahraman

Barış Aytaç

Serkan Rutkay Ayıköz

Doğaç Yıldız

Gökhan Alkan

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