Kuruluş Osman 31. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm full izle (tek parça)

28 Ekim 2020 Çarşamba 23:50 - Güncelleme: 28 Ekim 2020 Çarşamba 23:50

Kuruluş Osman 31. bölüm izleyenleri ekran başına kilitledi. Kuruluş Osman 31. bölümde; Göktuğ'un zindanda olmasına dayanamayan Osman, babasına 'Kısasa kısas yüzünden alpimin ölmesine izin mi vereceksin?' diye hesap soruyor. Ertuğrul Bey ise Osman'ı bu işe karışmaması için 'Bedeli çok ağır olur' diyerek kesin bir dille uyarıyor. Öte yandan Bamsı'nın obaya geri dönmesi herkesi sevindirecek. Kuruluş Osman 31. bölüm izleyemeyenler için Kuruluş Osman son bölüm tek parça ve son bölüm özeti...

Kuruluş Osman 31. bölümde Savcı Bey'in gelişi beylik mücadelesinde gerginliğe neden oluyor. Öte yandan Osman Bey'in babasının sözünü dinlemeyerek Savcı Bey'in peşine takılması babasını kızdırıyor. Dündar Bey'i Nikola ile anlaşma yapmak için görevlendiren Ertuğrul Bey bu anlaşma ile obanın iki ateş arasında kalmasının önüne geçmek isteyecek. İşte, kaçıranlar için Kuruluş Osman 31. bölüm.

KURULUŞ OSMAN 31. BÖLÜM İZLE

Kuruluş Osman 31. bölümün ardından yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Genel yönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği, senaryosunu da Mehmet Bozdağ, Ozan Bodur, Atilla Engin ve Aslı Zeynep Peker Bozdağ'ın kaleme aldığı, zengin oyuncu kadrosu, çarpıcı olay örgüsü ve göz dolduran prodüksiyonuyla her hafta heyecan ve gerilim fırtınası estirip reyting rekoruna imza atan Kuruluş Osman 32.bölüm fragmanı ekrana geldi.

KURULUŞ OSMAN 32. BÖLÜM FRAGMANI

Osman Bey uzun zamandır hasretini çektiği babası Ertuğrul Bey'le nihayet kavuşuyor. Osman Bey, kendisini tuzağa düşüren Kuzgun'un izini sürerek bu planın arkasında kimin olduğunu ortaya çıkarmaya çalışırken, obada kontrolü ele almaya çalışan ağabeyi Savcı Bey'le karşı karşıya gelir.

Dündar Bey'i Nikola ile anlaşma yapmakla görevlendiren Ertuğrul Bey, bu anlaşma ile obanın iki ateş arasında kalmasının önüne geçmek istemektedir ancak Nikola ve Flatyos, kurdukları tuzakla ve anlaşmadaki 'kısasa kısas' maddesini kullanarak Göktuğ'u zindana atar.

Bamsı Bey'ın dönüşü ise Nikola ve Flatyos'un planlarına darbe vuracaktır. Osman Bey, kendisine kurulan oyunları bozabilecek mi? Göktuğ, zindandan kurtulabilecek mi?

Bamsı Bey'in dönüşü Kayı Obası'nda dengeleri nasıl değiştirecek? Ertuğrul Bey'in Osman Bey'e olan tavrının sebebi ne? Savcı Bey, Geyhatu'yu ikna edebilecek mi? Yavlak Arslan'ın planına kim engel olacak?

'Uçan Ateş'in Türklerin eline geçtiğini öğrenen Nikola yeni bir ordu kurmak için tedbirler alırken; Yavlak Arslan, Geyhatu ve Moğollar'ı Osman Bey'in üzerine çekecek planını uygulamaya koyar. Osman Bey ve Ertuğrul Bey buluşmasında neler yaşanacak? Savcı Bey'in gelişi beylik mücadelesine nasıl etki edecek?

Söğüt'teki veba salgını uç bölgesini nasıl etkileyecek? Nikola ve Flatyos'un planı ne? Yavlak Arslan'ın planı işleyecek mi? Geyhatu'nun uç bölgesine gelişi, dengeleri nasıl değiştirecek?