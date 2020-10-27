Masumlar Apartmanı 7. bölüm yayınlandı! Masumlar Apartmanı 7. son bölüm izle (tek parça)

27 Ekim 2020 Salı 23:50 - Güncelleme: 27 Ekim 2020 Salı 23:50

Masumlar Apartmanı 7. bölüm TRT1 ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Salı akşamı yeni bölümü yayınlanan Masumlar Apartmanı 7. bölüm izleyenlerden tam not aldı. Yayınlanan son bölümde; Han'dan şüphe eden İnci, onun gizli dünyasına şahit olacaktır. Öte yandan Safiye'nin hasta olduğuna şahit olan İnci, onun yardım alması gerektiğini Han'a teklif eder. Masumlar Apartmanı 7. bölümü izlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

Safiye evinin salonunda, babasıyla yan yana oturan İnci’yi görünce çıldırır. İşler çığırından çıkar. Safiye ve Gülben İnci tarafından “kirletilen” evlerini temizlemeye çalışırlar. Hikmet'in bu durumu karşısında sessiz kalmaya çalışan İnci ve Han ise ne yapacağını şaşırır. Masumlar Apartmanı 7. son bölüm izle (tek parça)

MASUMLAR APARTMANI 7. BÖLÜM İZLE

Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben (Merve Dizdar) yaşamı takıntılarla dolu iki kız kardeştir. Kardeşleri Han (Birkan Sokullu) ise hasta babalarının da bulunduğu bu aileyle dünya arasındaki tek gerçek bağlantıdır. Han’ın tüm hayat amacı iş ve ev arasında mekik dokuyarak bu aileyi ayakta tutmaktır. Ancak Han’ın dünyası İnci’yi (Farah Zeynep Abdullah) gördüğü anda değişecek, aşk; Han’ı ilk defa kendi mutluluğunun peşinden koşturacaktır. Her günü diken üstünde geçiren Derenoğlu ailesi, İnci’nin gelişiyle birlikte daha da kontrolden çıkacaktır.

Gerçek hayatların, iç acıtan hikayelerinden uyarlanmış bir başyapıt olan ve sürükleyici konusuyla herkesi şaşırtacak olan “Masumlar Apartmanı” her Salı TRT 1’de…

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