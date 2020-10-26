Menajerimi Ara 10. bölümüyle dün akşam Star Tv ekranlarında yayınlandı. Menajerimi ara 10. bölüm izleyenlere heyecanlı dakikalar yaşattı. Menajerimi Ara son bölümde Kıraç, gerçekleri açıklayıp Dicle’nin aklanmasını sağlar ancak Beren’le ilgili verdiği karar ajanstaki bütün dengeleri değiştirir. Menajerimi Ara 10. bölüm izleyenler 11. yeni bölüm fragmanını merak ediyor. İşte kaçıranlar için Menajerimi ara son bölüm full izle Puhu Tv linki ve yeni bölüm fragmanı.
MENAJERİMİ ARA 10. BÖLÜM İZLE STAR TV
MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜM FULL İZLE PUHU TV
MENAJERİMİ ARA 10. BÖLÜM ÖZETİ
Star Tv kanalında ilgiyle takip edilen yabancı diziden uyarlama Menajerimi Ara 10. son bölümünde; Kıraç, gerçekleri açıklayıp Dicle’nin aklanmasını sağlar ancak Beren ile ilgili verdiği karar ajanstaki bütün dengeleri değiştirir. Ajanstan bir haberin daha sızmasıyla içerideki muhbir bir kez daha gerilimlere yol açar. Feris işiyle ilgili sürpriz bir krizin içine düşerken, Kıraç ise oyuncusu Buse’yi ‘Peri Masalım’ kadrosuna sokabilmek için her yolu dener. Çınar’la dışarı çıkacağı için heyecanla bekleyen Jülide bir sürprizle karşılaşır.
Beren’in yalanından sonra aralarında soğuk rüzgarlar esen Barış ve Dicle her şeyi tatlıya bağlamışken, Emir’in yaptığı hamle Barış’ın duygularının karışmasına neden olur. Dicle’nin büyük sırrını bilen gizemli bir kişi yapacağı hamle ile Dicle’yi çok zor bir durumda bırakır.
MENAJERİMİ ARA 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
MENAJERİMİ ARA KONUSU
Menajerimi Ara dizisinde; İstanbul'a sinema sektöründe çalışmak için gelen Dicle'nin spot ışıklarının altında, ego savaşlarının, hırsların, şöhretin, paranın, umutların, büyük hayal kırıklıklarının bir arada yer aldığı, oyuncuların ve menajerlerin dünyasında var olma hikayesi anlatılıyor.
Yapımcı: Ay Yapım
Yönetmen: Ali Bilgin
Senaryo: Yelda Eroğlu
Oyuncular: Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Ayşenil Şamlıoğlu
Emrah-Semi Sırtıkkızıl
Gülin-Gamze Karaduman
Jülide-Nazlı Senem Ünal
Bekir-Bedir Bedir
Leyla-Pınar Ünsal
Mayda-Aslı Mavitan
Beren-Yaprak Medine
Buse Sinem İren-Meral
Buse-Sinem İren
Ece-Duygu Şen
Aydın-İdeal Beran Kotan