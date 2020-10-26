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Dizi

Menajerimi Ara 10. bölüm izle! Menajerimi ara son bölüm full izle Puhu Tv!

Menajerimi ara 10. bölüm izleyenler tarafından heyecanla takip ediliyor. Yayınlanan son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı da ekrana geldi. Menajerimi ara son bölüm full izle Puhu Tv veya Star Tv linkleri haberimizde yer alıyor. Menajerimi ara 10. bölüm izleyenlerden tam not aldı. Son bölümde; Dicle'nin büyük sırrını bilen gizemli bir kişi yapacağı hamle ile Dicle'yi çok zor bir durumda bırakır. Menajerimi Ara 10. bölüm izle! Menajerimi ara son bölüm full izle Puhu Tv

26 Ekim 2020 Pazartesi  00:15 - Güncelleme: 26 Ekim 2020 Pazartesi 00:15
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Menajerimi Ara 10. bölümüyle dün akşam Star Tv ekranlarında yayınlandı. Menajerimi ara 10. bölüm izleyenlere heyecanlı dakikalar yaşattı. Menajerimi Ara son bölümde Kıraç, gerçekleri açıklayıp Dicle’nin aklanmasını sağlar ancak Beren’le ilgili verdiği karar ajanstaki bütün dengeleri değiştirir. Menajerimi Ara 10. bölüm izleyenler 11. yeni bölüm fragmanını merak ediyor. İşte kaçıranlar için Menajerimi ara son bölüm full izle Puhu Tv linki ve yeni bölüm fragmanı.

MENAJERİMİ ARA 10. BÖLÜM İZLE STAR TV

MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜM FULL İZLE PUHU TV

MENAJERİMİ ARA 10. BÖLÜM ÖZETİ

Star Tv kanalında ilgiyle takip edilen yabancı diziden uyarlama Menajerimi Ara 10. son bölümünde; Kıraç, gerçekleri açıklayıp Dicle’nin aklanmasını sağlar ancak Beren ile ilgili verdiği karar ajanstaki bütün dengeleri değiştirir. Ajanstan bir haberin daha sızmasıyla içerideki muhbir bir kez daha gerilimlere yol açar. Feris işiyle ilgili sürpriz bir krizin içine düşerken, Kıraç ise oyuncusu Buse’yi ‘Peri Masalım’ kadrosuna sokabilmek için her yolu dener. Çınar’la dışarı çıkacağı için heyecanla bekleyen Jülide bir sürprizle karşılaşır.

Beren’in yalanından sonra aralarında soğuk rüzgarlar esen Barış ve Dicle her şeyi tatlıya bağlamışken, Emir’in yaptığı hamle Barış’ın duygularının karışmasına neden olur. Dicle’nin büyük sırrını bilen gizemli bir kişi yapacağı hamle ile Dicle’yi çok zor bir durumda bırakır.

MENAJERİMİ ARA 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

MENAJERİMİ ARA KONUSU

Menajerimi Ara dizisinde; İstanbul'a sinema sektöründe çalışmak için gelen Dicle'nin spot ışıklarının altında, ego savaşlarının, hırsların, şöhretin, paranın, umutların, büyük hayal kırıklıklarının bir arada yer aldığı, oyuncuların ve menajerlerin dünyasında var olma hikayesi anlatılıyor.

Yapımcı: Ay Yapım

Yönetmen: Ali Bilgin

Senaryo: Yelda Eroğlu

Oyuncular: Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Ayşenil Şamlıoğlu

Emrah-Semi Sırtıkkızıl

Gülin-Gamze Karaduman

Jülide-Nazlı Senem Ünal

Bekir-Bedir Bedir

Leyla-Pınar Ünsal

Mayda-Aslı Mavitan

Beren-Yaprak Medine

Buse Sinem İren-Meral

Buse-Sinem İren

Ece-Duygu Şen

Aydın-İdeal Beran Kotan

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