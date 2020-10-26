26 Ekim 2020 Pazartesi 00:30 - Güncelleme: 26 Ekim 2020 Pazartesi 00:30

Maria ile Mustafa 8. bölüm izleyenleri heyecan dolu bir bölüm karşıladı. Mustafa'nın ölümüne ağlayan ev ahalisi perişan haldeyken Maria onun ölmediğini hisseder ve Mustafa'yı aramaya koyulur. Gonca'nın alıkoyduğu Mustafa kendine gelir ve Maria'yı sayıklar. Gonca ise kazdığı tuzağa düşeceğinin henüz farkında değildir. İşte Maria ile Mustafa 8. bölüm izle! Maria ile Mustafa 8. bölüm tek parça

MARİA İLE MUSTAFA 8. BÖLÜM İZLE

Maria ile Mustafa 8. bölümde; Candemir Ailesi, Mustafa'nın yasını tutarken Maria, Mustafa'nın öldüğüne inanmaz ve ne pahasına olursa olsun onu bulmaya karar verir. Ancak bu yolda hiç beklemediği büyük bir engelle karşılaşır.

Gonca gizli gizli konaktan kaçıp herkesten sakladığı Mustafa'nın yanına gider. Mustafa'yı iyileştirip onu ebediyen kendine bağlamaya çalışırken işler hiç ummadığı şekilde sarpa sarar.

Nihat, aralarındaki tüm engellere rağmen Nadire'ye duygularını açık eder. Maria ile Mustafa 8. bölümde Kafası giderek karışan Nadire, bu aşka karşılık verebilecek midir?

MARİA İLE MUSTAFA 9. BÖLÜM FRAGMANI

MARİA İLE MUSTAFA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Maria'nın, Melek'in babasının Candemirlerden olmadığını öğrenmesi, Gonca'nın büyük bir plan yapmasına neden olur. Ancak yaptığı plan hiç beklemediği şekilde sonuçlanıp, Maria ile Mustafa'nın ebedi ayrılığına mı dönüşecektir?Haşmet ve Galip, Candemir Ailesi'nden intikam almak için büyük bir hamle yapar. Kudret'in buna verdiği cevap, iki aile arasındaki düşmanlığı daha da büyütecektir.Zeyno, Rüzgar ve Nisan'ın gittiği partide gelişen olaylar ise içinden çıkılmaz bir hal alırken, Nadire ve Nihat'ın bu olaya dahil olması, olayların seyrini bambaşka bir noktaya taşır.

MARİA İLE MUSTAFA OYUNCULARI

Jessica May : Maria

Hilmi Cem İntepe : Mustafa

Tamer Levent : Kudret

Haki Biçici : Şahin

Ezgi Çelik : Nadire