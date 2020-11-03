Masumlar Apartmanı 8. bölüm ful izle! Masumlar Apartmanı 8. bölüm (tek parça)

03 Kasım 2020 Salı 23:51 - Güncelleme: 03 Kasım 2020 Salı 23:51

Masumlar Apartmanı 8. bölüm TRT1 ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Salı akşamı yeni bölümü yayınlanan Masumlar Apartmanı 8. bölüm izleyenlerden tam not aldı. Yayınlanan son bölümde; Han'dan şüphe eden İnci, onun gizli dünyasına şahit olacaktır. Öte yandan Han'ın yüzüğünü bulan Gülben, kafasında terkedildiklerine dair senaryolar kurmaya başlar. Masumlar Apartmanı 8. bölümü izlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

Masumlar Apartmanı 8. bölümde; Safiye İnci'ye Han'ın kendilerini asla bırakmayacağını ve bir seçim yapmak zorunda kalsa kardeşlerini seçeceğini söyler. Öte yandan Gülben bulduğu alyansın hesabını abisinden sormaya kararlıdır. Abisinin evlendiğini anlayan Gülben yüzüğü Safiye'den saklasa bile temizlik yaparken ortaya çıkacaktır. Aşağıdaki bağlantıdan Masumlar Apartmanı 8. bölüm izleyebilirsiniz.

MASUMLAR APARTMANI 8. BÖLÜM FUL İZLE

TRT1 kanalında izleyici kitlesini ağırlayan, yönetmenlik koltuğunda Çağrı Lostuvalı'nın oturduğu ve Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi isimli romanından uyarlanan OGM Medya imzalı Masumlar Apartmanı 8.bölüm izleyicisiyle buluştu.

Masumlar Apartmanı 8. bölümde; Safiye İnci'ye Han'ın kendilerini asla bırakmayacağını ve bir seçim yapmak zorunda kalsa kardeşlerini seçeceğini söyler. Öte yandan Gülben bulduğu alyansın hesabını abisinden sormaya kararlıdır. Abisinin evlendiğini anlayan Gülben yüzüğü Safiye'den saklasa bile temizlik yaparken ortaya çıkacaktır.

Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben (Merve Dizdar) yaşamı takıntılarla dolu iki kız kardeştir. Kardeşleri Han (Birkan Sokullu) ise hasta babalarının da bulunduğu bu aileyle dünya arasındaki tek gerçek bağlantıdır. Han’ın tüm hayat amacı iş ve ev arasında mekik dokuyarak bu aileyi ayakta tutmaktır. Ancak Han’ın dünyası İnci’yi (Farah Zeynep Abdullah) gördüğü anda değişecek, aşk; Han’ı ilk defa kendi mutluluğunun peşinden koşturacaktır. Her günü diken üstünde geçiren Derenoğlu ailesi, İnci’nin gelişiyle birlikte daha da kontrolden çıkacaktır.

Gerçek bir hayat hikayesi olan "Masumlar Apartmanı", Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun içi" romanından esinlenerek hazırlandı. Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben'in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. "Aşk", İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?

Gerçek hayatların, iç acıtan hikayelerinden uyarlanmış bir başyapıt olan ve sürükleyici konusuyla herkesi şaşırtacak olan “Masumlar Apartmanı” her Salı TRT 1’de…