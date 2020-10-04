04 Ekim 2020 Pazar 12:47 - Güncelleme: 04 Ekim 2020 Pazar 12:47

Çukur 98. bölümü ile Pazartesi akşamı izleyenlerin karşısına çıkacak. Çukur 98. yeni Bölüm (4.Sezon 5.Bölüm) 2. Fragmanı yayınlandı. Cengiz'in gözünü karartıp, gücünü gösterdiği bu hamle bütün Çukur'u derinden etkileyecek. Yamaç ise Çukur'u korumak için Cengiz Erdenet'i öldürecek. Çukur 4.Sezon 5.Bölüm fragmanını haberimizden izleyebilirsiniz. Çukur 97. bölüm izle! İşte Çukur 98. yeni bölüm 2. fragmanı ve son bölümde yaşanan olaylar...

ÇUKUR 98. BÖLÜM 2. FRAGMANI YAYINLANDI

Çukur'un 4. sezon 5. bölüm için yayınlanan yeni fragmanında Yamaç, olanlardan sonra Çukur'un huzur bulması için Cengiz'i indireceğini söylüyor.





ÇUKUR 98. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cumali, Selim ve Çukurluların davet bastığı tanıtımda Cumali, Yamaç'a çocuğunun katilinin kim olduğunu söylüyor. Davette çıkan kavga gerilimi artırırken, mekana asılan büyük Çukur sembolü dikkat çekiyor. Yamaç'ın "Ben bu herifi indireceğim!" sözleri ise heyecanı yükseltiyor.

ÇUKUR 97. BÖLÜM ÖZETİ:

Vartolu, Yamaç’a hesap sorarken, Yamaç’ın “Çukur’a bir şey olmasın diye kendimi sattım!” sözleri şaşırtıyor. Yamaç’ın Erdenetlerin yanına geçtiğini duyan Cumali’nin vereceği tepki merakla beklenirken, aksiyon dolu çatışma sahneleri heyecanı yükseltiyor.

Yamaç, Erdenetler'in Çukur'a yapacağı baskınla bir kez daha sınanacak. Cengiz'in gözünü karartıp, gücünü gösterdiği bu hamle bütün Çukur'u derinden etkileyecek.

ÇUKUR 97. BÖLÜM İZLE!

Yamaç, ailesini korumak için bir seçim yapmak zorunda kalacak. Bu seçim, Koçovalılar'la arasında yaşanacak bir savaşın başlangıcı olacak.

Hayatı tehlikeye giren Arık, içine düştüğü kumpastan çıkmaya çalışırken sürpriz iki isim ona yardım edecek. Merakla beklenen Azer ve Karaca yüzleşmesinin sonunda herkesin hayatı değişecek.