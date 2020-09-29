29 Eylül 2020 Salı 10:12 - Güncelleme: 29 Eylül 2020 Salı 10:12

Çukur 97. bölümü izleyenlerin karşısına çıktı. Çukur 97. bölümde, Cengiz Erdenet'in Yamaç'a bundan böyle beni de koruyorsun demesi dikkat çekiyor. Cengiz’in gözünü karartıp, gücünü gösterdiği bu hamle bütün Çukur’u derinden etkileyecek. Yamaç, ailesini korumak için bir seçim yapmak zorunda kalacak. Çukur 4.sezon 4.bölüm) haberimizdeki link üzerinden izleyebilirsiniz. Çukur 97. bölüm izle! İşte Çukur 98. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşanan olaylar...

ÇUKUR 97. BÖLÜM İZLE

Büyük beğeni toplayan Çukur dizisi konusu ile dikkat çekiyor. Çukur 97. bölüm izle! Çukur 98. Bölüm fragmanı yayınlandı!

ÇUKUR 98. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Çukur 98. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Cumali Erdenetleri bitirmeye kararlı... Yamaç ise planını gizli gizli işliyor.





ÇUKUR 97. BÖLÜM ÖZETİ:

Vartolu, Yamaç’a hesap sorarken, Yamaç’ın “Çukur’a bir şey olmasın diye kendimi sattım!” sözleri şaşırtıyor. Yamaç’ın Erdenetlerin yanına geçtiğini duyan Cumali’nin vereceği tepki merakla beklenirken, aksiyon dolu çatışma sahneleri heyecanı yükseltiyor.

Yamaç, Erdenetler'in Çukur'a yapacağı baskınla bir kez daha sınanacak. Cengiz'in gözünü karartıp, gücünü gösterdiği bu hamle bütün Çukur'u derinden etkileyecek.

Yamaç, ailesini korumak için bir seçim yapmak zorunda kalacak. Bu seçim, Koçovalılar'la arasında yaşanacak bir savaşın başlangıcı olacak.

Hayatı tehlikeye giren Arık, içine düştüğü kumpastan çıkmaya çalışırken sürpriz iki isim ona yardım edecek. Merakla beklenen Azer ve Karaca yüzleşmesinin sonunda herkesin hayatı değişecek.

ÇUKUR OYUNCULARI

Ana karakterler

Yamaç Koçovalı (Aras Bulut İynemli): Koçovalı ailesinin en küçük oğlu ve lideridir.

Sultan Koçovalı (Perihan Savaş): Koçovalı ailesinin annesidir.

Vartolu Sadettin/Salih Koçovalı (Erkan Kolçak Köstendil): Koçovalı ailesinin gayrimeşru oğludur.

Selim Koçovalı (Öner Erkan): Koçovalı ailesinin üçüncü oğludur.

Aliço/Ali Çoban (Rıza Kocaoğlu): Otizmlidir.

Koçovalıların sokaktaki gözü kulağı gibidir.

Cumali Koçovalı (Necip Memili): Koçovalı ailesinin en büyük oğludur.

Mahsun/Fikret (Berkay Ateş): Karakuzular çetesinin eski liderlerindendir.

Azer Kurtuluş (Cihangir Ceyhan): Başta Koçovalılar'la anlaşamaz fakat Karaca Koçovalı sayesinde onlarla barış yapar.

Efsun (Damla Sönmez): Baykal'ın kızı. Babasını Yamaç'ın öldürdüğünü sanıp suçlar fakat sonradan ona aşık olur ve yanında olur.

Fadik Kurtuluş (Nur Sürer): Azer'in annesi.

Arık Böke Erdenet (Barış Arduç): Çağatay'ın kardeşi.

Seren Erdenet (İrem Sak): Arık Böke'nin kuzeni.Cengiz Erdenet (Mustafa Avkıran): Erdenet ailesinin babasıdır.

Olga Erdenet (Suna Yıldızoğlu): Erdenet ailesinin annesidir.

Yardımcı karakterler

Emmi (Kadir Çermik): İdris'in çocukluk arkadaşıdır.

Celasun (Kubilay Aka): Mahallenin gençlerindendir.

Koçovalıların adamıdır.Medet (Mustafa Kırantepe): Vartolu'nun adamıdır.

Metin (Cem Uslu): Kemal'in ağabeyidir. Koçovalıların adamıdır.

Meke (Aytaç Uşun): Mahallenin gençlerindendir.

Karaca Koçovalı (Ece Yaşar): Selim ve Ayşe'nin kızıdır.

Ayşe Yılmaz (İrem Altuğ): Selim'in eski eşidir.

Saadet Koçovalı (Boncuk Yılmaz): Vartolu'nun çocukluk aşkıdır ve İdris adında bir çocukları olmuştur.

Damla Koçovalı (Hare Sürel): Uluç'un kızıdır.

Akın Koçovalı (Burak Dakak): Selim ve Ayşe'nin oğlu.

Nehir (Hazal Subaşı): Yamaç'ın tımarhanede tanıştığı kız.

Murtaza (Ferit Kaya): Paşa'nın eski çırağıdır.

Emir Varol (Uğur Aslan): Gazetecidir.