30 Eylül 2020 Çarşamba 10:16 - Güncelleme: 30 Eylül 2020 Çarşamba 10:16

Masumlar Apartmanı 3. bölüm izleyenleri ekran başına kilitledi. Masumlar Apartmanı 3. bölümde İnci ve Han, Safiye'nin kendilerini görmesi sonrasında umutsuzluğa kapılır ve birbirlerinden uzak durmaya karar verirler. Öte yandan bütün bu olanlardan dolayı İnci ile dedesinin arası açılır. Masumlar Apartmanı 3. bölümü haberimizin içeriğindeki linkten izleyebilirsiniz.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı 3. bölümü ile 29 Eylül Salı akşamı izleyici karşısına çıktı. Masumlar Apartmanı 3. bölümde heyecanlı gelişmeler yaşandı. Bölümün bitmesinin ardından Masumlar Apartmanı 4. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Son bölümün ardından Masumlar Apartmanı'nın yeni bölüm fragmanına Han ve İnci'nin evlenmeye karar verdikleri görülüyor. Masumlar Apartmanı 3. bölüm izle (tek parça) İşte Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı ve Masumlar Apartmanı son bölümde yaşananlar...

MASUMLAR APARTMANI 3. BÖLÜM İZLE





MASUMLAR APARTMANI 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI





MASUMLAR APARTMANI 3. BÖLÜM ÖZETİ

İnci’yi odada kardeşiyle uyurken gören Safiye deliye döner ve onu cezalandırmak için hemen harekete geçer. İnci’nin dedesiyle ilişkisi büyük yara alır. Safiye'nin de temizlik hastalığı iyiden iyiye artar. Aşkı ve dedesi arasında kalan İnci’yi zor bir karar beklemektedir. Öte yandan İnci’nin evlerine girmesini hazmedemeyen Safiye, temizlik işini tehlikeli bir boyuta vardırır. Uygar’ın yapacağı son hamle ise İnci’yi daha da zor durumda bırakacaktır.

MASUMLAR APARTMANI KONUSU NEDİR?

Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben (Merve Dizdar) yaşamı takıntılarla dolu iki kız kardeştir. Kardeşleri Han (Birkan Sokullu) ise hasta babalarının da bulunduğu bu aileyle dünya arasındaki tek gerçek bağlantıdır. Han’ın tüm hayat amacı iş ve ev arasında mekik dokuyarak bu aileyi ayakta tutmaktır. Ancak Han’ın dünyası İnci’yi (Farah Zeynep Abdullah) gördüğü anda değişecek, aşk; Han’ı ilk defa kendi mutluluğunun peşinden koşturacaktır. Her günü diken üstünde geçiren Derenoğlu ailesi, İnci’nin gelişiyle birlikte daha da kontrolden çıkacaktır.

Masumlar Apartmanı 2. bölüm izle (tek parça)