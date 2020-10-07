07 Ekim 2020 Çarşamba 11:59 - Güncelleme: 07 Ekim 2020 Çarşamba 11:59

Masumlar Apartmanı 4. bölüm izleyenlere heyecanlı dakikalar yaşattı. Gerçek bir hayat hikayesinden diziye uyarlanan Masumlar Apartmanı dizisi, ilk bölümden itibaren izleyicilerden tam not aldı. Dün gece dördüncü bölümü yayınlanan dizide Han ve İnci'nin evlenmesi geceye damga vurdu. Masumlar Apartmanı 4. bölüm izleyenlerden tam not aldı. İşte kaçıranlar için Masumlar Apartmanı 4. bölüm izle (tek parça)

MASUMLAR APARTMANI 4. BÖLÜM İZLE





TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı 4. bölümü ile Salı akşamı izleyici karşısına çıktı. Masumlar Apartmanı 4. bölümde heyecanlı gelişmeler yaşandı. Bölümün bitmesinin ardından Masumlar Apartmanı 4. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Son bölümün ardından Masumlar Apartmanı 5. yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Han ve İnci'nin evlenmeye karar vermeleri sonucunda olaylar iyice karışacaktır. İşte Masumlar Apartmanı 5. yeni bölüm fragmanı ve Masumlar Apartmanı son bölümde yaşananlar...

MASUMLAR APARTMANI 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI





MASUMLAR APARTMANI 4. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Han ortalığın hiçbir şekilde durulmayacağını anlayınca İnci’yi kaybetmemek için cesur bir adım atar ve ona evlenme teklifi eder. İnci teklifin şokuyla kalakalmıştır. İnci’nin karar vermesini sağlayan, çok eskiden annesi Ela tarafından yazılmış bir mektup olur. İnci bir kararın eşiğindeyken, Masumlar Apartmanı’nın girişinde Safiye onu beklemektedir. Üstelik onun hakkında yeni şeyler öğrenmiştir.

Han’ın kardeşi Gülben, dış dünyaya açılmak için adım atmaya hazırlanır ancak yılların kafes hayatını aşmak kolay olmayacaktır. Safiye’yse hem İnci’nin gelişine hem Gülben’in hayallerine karşı kendi dünyasını korumak için kılıcına sarılmıştır. Bu dünyaya kimse girmeyecek, bu dünyadan kimse çıkmayacaktır. Eve gelen sağlık görevlileri dahil..

MASUMLAR APARTMANI KONUSU NEDİR?

Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben (Merve Dizdar) yaşamı takıntılarla dolu iki kız kardeştir. Kardeşleri Han (Birkan Sokullu) ise hasta babalarının da bulunduğu bu aileyle dünya arasındaki tek gerçek bağlantıdır. Han’ın tüm hayat amacı iş ve ev arasında mekik dokuyarak bu aileyi ayakta tutmaktır. Ancak Han’ın dünyası İnci’yi (Farah Zeynep Abdullah) gördüğü anda değişecek, aşk; Han’ı ilk defa kendi mutluluğunun peşinden koşturacaktır. Her günü diken üstünde geçiren Derenoğlu ailesi, İnci’nin gelişiyle birlikte daha da kontrolden çıkacaktır.

Dizide Obsesif kompülsif hastası olan Safiye'nin durumu ve kardeşi Gülben'in alt ıslatma sorunu izleyiciyi derinden etkiledi.

MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI

Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu, Ezgi Mola, Merve Dizdar, Alper Saldıran, Metin Çoşkun, Esra Ruşan, Atilla Şendil, Emir Özden, Uğur Uzunel, Gizem Katmer