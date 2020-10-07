07 Ekim 2020 Çarşamba 12:50 - Güncelleme: 07 Ekim 2020 Çarşamba 12:50

Masumlar Apartmanı nerede çekiliyor? sorusunun yanıtı diziyi izleyenler tarafından merak ediliyor. Başrollerinde Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın yer aldığı Masumlar Apartmanı, gerçek bir hayat hikayesinden uyarlandı. Dizi, ekranlara geldiği ilk bölümden itibaren izleyicilerden tam not aldı. Daha önce Şahsiyet dizisinde de kullanılan Masumlar Apartmanı'nın çekildiği apartmanın hangi semtte olduğu merak ediliyor.

Masumlar Apartmanı dizisi yayınlandığı her Salı akşamı izleyenlere heyecanlı dakikalar yaşatıyor. Masumlar Apartmanı'nın nerede çekildiği, dizi hayranları tarafından merak ediliyor. İşte Masumlar Apartmanı'nın çekildiği semt

MASUMLAR APARTMANI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Masumlar Apartmanı'nın çekimlerinin yapıldığı tarihi apartman Beyoğlu'nda bulunuyor.

Masumlar Apartmanı'nın çekildiği apartman, Beyoğlu Asmalı Mescit Mahallesi’ndeki Jurnal Sokak’ta yer alıyor.

Dizide İnci'nin dedesi ambulansa adres verirken "Beyoğlu Fidan Sokak 23 Numara" diyor. Ancak, verilen adres dizi senaryosunda bulunan adres olup, Beyoğlu'nda Fidan sokak bulunmuyor.

MASUMLAR APARTMANI KONUSU NEDİR?

Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben (Merve Dizdar) yaşamı takıntılarla dolu iki kız kardeştir. Kardeşleri Han (Birkan Sokullu) ise hasta babalarının da bulunduğu bu aileyle dünya arasındaki tek gerçek bağlantıdır. Han’ın tüm hayat amacı iş ve ev arasında mekik dokuyarak bu aileyi ayakta tutmaktır. Ancak Han’ın dünyası İnci’yi (Farah Zeynep Abdullah) gördüğü anda değişecek, aşk; Han’ı ilk defa kendi mutluluğunun peşinden koşturacaktır. Her günü diken üstünde geçiren Derenoğlu ailesi, İnci’nin gelişiyle birlikte daha da kontrolden çıkacaktır.

Dizide Obsesif kompülsif hastası olan Safiye'nin durumu ve kardeşi Gülben'in alt ıslatma sorunu izleyiciyi derinden etkiliyor.

TRT 1 ekranlarında yayın hayatına merhaba diyen ve ilk bölümüyle izleyenlerin takdirini toplayan Masumlar Apartmanı, her Salı akşamı yeni bölümüyle ekranda olacak.

MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI

Yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Ezgi Mola, Alper Saldıran ve Uğur Uzunel gibi önemli ve daha önce başarılı projelere imza atan isimler yer alıyor.

Masumlar Apartmanı 4. bölüm izle (tek parça)

Masumlar Apartmanı 3. bölüm izle (tek parça)

Masumlar Apartmanı 2. bölüm izle (tek parça)