Masumlar Apartmanı 2. bölüm yayınlandı! Masumlar Apartmanı 2. bölüm izle (tek parça)

23 Eylül 2020 Çarşamba 15:47 - Güncelleme: 23 Eylül 2020 Çarşamba 15:47

Masumlar Apartmanı 2. bölüm izleyenlere heyecanlı dakikalar yaşattı. Gerçek bir hayat hikayesinden diziye uyarlanan Masumlar Apartmanı daha ilk bölümden izleyicilerden tam not almıştı. Dün gece ikinci bölümü yayınlanan Masumlar Apartmanı 2. bölüm izleyenlerden tam not aldı. Dizide Obsesif kompülsif olan Safiye'nin yaşadığı zor durum izleyiciyi derinden etkiledi. Masumlar Apartmanı 2. bölüm izle (tek parça)

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı 2. bölümü ile 22 Eylül Salı akşamı izleyici karşısına çıktı. Masumlar Apartmanı 2. bölümde heyecanlı gelişmeler yaşandı. Son bölümün ardından Masumlar Apartmanı'nın yeni bölüm fragmanına Han'ın sözleri damga vurdu. Masumlar Apartmanı 2. bölüm izle (tek parça) İşte Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı ve Masumlar Apartmanı son bölümde yaşananlar...

MASUMLAR APARTMANI 2. BÖLÜM İZLE





MASUMLAR APARTMANI 3. BÖLÜM FRAGMANI





MASUMLAR APARTMANI 2. BÖLÜM ÖZETİ

İnci ve ailesi, Safiye’nin çırpınışlarına rağmen yeni evlerine yerleşir. Artık Han ve İnci aynı apartmandadır. Ancak hem İnci’nin Memduh’a söylediği yalanın ortaya çıkması, hem de Safiye’nin Han’ı kaybetme korkusu gerilimin artmasına neden olur. Buna rağmen Han ve İnci, birbirlerine yaklaşmaktan kendilerini alıkoyamaz.

Diğer yandan, ayrılığı asla kabullenmeyen Uygar, İnci’nin başını büyük bir derde sokacaktır. Senaryosunu Dr. Gülseren Budaycıoğlu’nun kitabından alınarak hazırlanan ve gerçek hayata dayalı hikayelerden oluşan dizide, psikolojik sorunlarla boğuşan bir ailenin yaşadığı sıkıntılar ve aile olmanın sağladığı dayanışma ile bu sıkıntıların üstesinden gelmek için sergilediği çabalar anlatılıyor.

MASUMLAR APARTMANI KONUSU NEDİR?

Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben (Merve Dizdar) yaşamı takıntılarla dolu iki kız kardeştir. Kardeşleri Han (Birkan Sokullu) ise hasta babalarının da bulunduğu bu aileyle dünya arasındaki tek gerçek bağlantıdır. Han’ın tüm hayat amacı iş ve ev arasında mekik dokuyarak bu aileyi ayakta tutmaktır. Ancak Han’ın dünyası İnci’yi (Farah Zeynep Abdullah) gördüğü anda değişecek, aşk; Han’ı ilk defa kendi mutluluğunun peşinden koşturacaktır. Her günü diken üstünde geçiren Derenoğlu ailesi, İnci’nin gelişiyle birlikte daha da kontrolden çıkacaktır.

Obsesif kompülsif bozukluk nedir? Obsesif kompülsif bozukluk genetik mi?

Enürezis nokturna nedir? Enürezis nokturna nedenleri ve tedavisi