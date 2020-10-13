13 Ekim 2020 Salı 14:50 - Güncelleme: 13 Ekim 2020 Salı 14:50

Masumlar Apartmanı 1. bölüm izleyenler dizinin her bölümünü heyecanla takip ediyor. Masumlar Apartmanı dizisinde bir kaza sonucunda tanışan İnci ve Han'ın beraber olma mücadelesini ve Han'ın kardeşlerinin psikolojik rahatsızlıkları anlatılıyor. Dizinin çok konuşulması sonrası merak edip izlemeye karar verenler için Masumlar Apartmanı 1. bölüm haberimizin içeriğinde yer alıyor.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı 1. bölümü izleyici karşısına çıktığından bu yana sevilerek takip edilen yapımlar arasında ilk sıralara oturdu. Masumlar Apartmanı 1. bölümde karakterlerin hayatları ve yaşadıkları konu ediliyor. Başrollerinde; Birkan Sokullu, Ezgi Mola ve Farah Zeynep Abdullah'ınyer aldığı Masumlar Apartmanı'nın 1. bölümünü haberimizden full izleyebilirsiniz.

Masumlar Apartmanı 1. bölüm full izle! Masumlar Apartmanı 1. bölüm tek parça

MASUMLAR APARTMANI 1. BÖLÜM İZLE





MASUMLAR APARTMANI KONUSU

Gerçek bir hayat hikayesi olan “Masumlar Apartmanı“, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Madalyonun içi” romanından esinlenerek hazırlandı. Yayınlandığı günden beri başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizide başlıca rolleri Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar üstlendi.

Başrollerinde; Birkan Sokullu, Ezgi Mola ve Farah Zeynep Abdullah'ınyer aldığı Masumlar Apartmanı ilk bölümden geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci’nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben’in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. “Aşk”, İnci ve Han’ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?

Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben (Merve Dizdar) yaşamı takıntılarla dolu iki kız kardeştir. Kardeşleri Han (Birkan Sokullu) ise hasta babalarının da bulunduğu bu aileyle dünya arasındaki tek gerçek bağlantıdır. Han’ın tüm hayat amacı iş ve ev arasında mekik dokuyarak bu aileyi ayakta tutmaktır. Ancak Han’ın dünyası İnci’yi (Farah Zeynep Abdullah) gördüğü anda değişecek, aşk; Han’ı ilk defa kendi mutluluğunun peşinden koşturacaktır. Her günü diken üstünde geçiren Derenoğlu ailesi, İnci’nin gelişiyle birlikte daha da kontrolden çıkacaktır.

Senaryosunu Dr. Gülseren Budaycıoğlu’nun kitabından alınarak hazırlanan ve gerçek hayata dayalı hikayelerden oluşan dizide, psikolojik sorunlarla boğuşan bir ailenin yaşadığı sıkıntılar ve aile olmanın sağladığı dayanışma ile bu sıkıntıların üstesinden gelmek için sergilediği çabalar anlatılıyor.

Masumlar Apartmanı 2. bölüm izle (tek parça)

Masumlar Apartmanı 3. bölüm izle (tek parça)

Masumlar Apartmanı 4. bölüm izle (tek parça)