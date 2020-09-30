30 Eylül 2020 Çarşamba 13:01 - Güncelleme: 30 Eylül 2020 Çarşamba 13:01

Salı akşamları ekrana gelen Menajerimi Ara 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Her hafta bir yeni konuk oyuncuyla izleyici karşısına çıkan dizinin bu haftaki bölümüne Rıza Kocaoğlu katılıyor. Menajerimi ara 6. bölümde Barış, Dicle’ye; “gitme, benimle kal” dediğinde Dicle’nin kafası karışır. Ajansı almak için Ceylan’la görüşen Kıraç çok heyecanlıdır. Diğer menajerler bu durum karşısında Kıraç kadar hevesli değildir. Öte yandan Beren ise Dicle ve Barış’ın yakınlaşmasından huzursuz olmuştur. Peki Menajerimi Ara 6. bölümde neler oldu? Menajerimi ara 6. bölüm izle Puhu Tv

MENAJERİMİ ARA 7. BÖLÜM FRAGMANI





Menajerimi ara 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Menajerimi ara 6. bölüm izle Puhu Tv

MENAJERİMİ ARA 6. BÖLÜM İZLE PUHU TV

MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Menajerimi ara 6. bölümde; Ego Ajans, Kıraç'ın ayrılık haberi ile çalkalanmaktadır. Feris, Çınar ve Peride, kendilerini sırtlarından bıçaklanmış gibi hissederler. Kıraç'ın işlerini toparlayana kadar bir süre daha ofise gelip gideceği anlaşıldığında iş arkadaşları ona hayatı dar etmeye karar verir.

Bu sırada Kıraç'ın oyuncusu Şükran Ovalı bebeği doğduktan sonra ara verdiği sektöre dönmek ister. Ancak hem bebeğine bakmak hem de kariyeri için yeni adımlar atmak sandığı kadar kolay olmayacaktır.

Barış ve Beren'e beraber oynayabilecekleri bir film teklifi gelir. Bu proje için Beren aşırı heyecanlanır. Barış ise Dicle'nin fikrini almak ister.

Çınar, Jülide'ye bir dizide küçük bir rol ayarlar. Havalara uçan Jülide'yi ne yazık ki kötü bir sürpriz beklemektedir.

Kıraç, sırrını ajanstakilere söyleyenin Dicle olduğunu öğrendiğinde çok öfkelenir. Kıraç ve Dicle yine karşı karşıya kalır.

MENAJERİMİ ARA 6. BÖLÜM

Rıza Kocaoğlu, rol aldığı diziden bir film çekimi için kısa süreliğine ayrılır. Ancak Rıza, yeni filminin çekimi başlamak üzereyken Feris’i çok şaşırtacak bir şey yapar.

Menajerimi ara 6. bölümde Bu esnada Boran Kuzum da çok istediği bir filmin oyuncu seçmelerine hazırlanmaktadır. Çınar, ne yazık ki aşırı heyecanlanan Boran’ı sakinleştirmekte zorlanır.

Mayda, Kıraç’a ajansı satın aldığında Dicle’yi işten çıkarması konusunda baskı yapar. Kıraç bu konuda ne yapacağını şaşırmış haldedir. Dicle’nin kaderi şimdi ajansın yeni sahibinin ellerindedir.

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