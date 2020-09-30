30 Eylül 2020 Çarşamba 12:19 - Güncelleme: 30 Eylül 2020 Çarşamba 12:19

Kırmızı Oda dizisinin 4. bölüm izleyenleri yine ekran başına kilitledi. Cuma günleri Tv 8 ekranlarında yayınlanan dizi, Psikolog Gülseren Budayıcıoğlu'nun şahit olduğu hasta hikayelerinden uyarlanarak yapılmıştır. Dizide Meliha'nın ve Alya'nın yaşadıkları izleyiciyi derinden etkiledi. Kırmızı Oda 4. bölümde Meliha karakterinin kızının ölüm hikayesi yürekleri dağladı. Öte yandan Alya'nın neden bu duruma geldiği ve doktorun hikayesi de oldukça merak ediliyor. Masumlar Apartmanı 3. bölümü haberimizin içeriğindeki linkten izleyebilirsiniz.

Gerçek yaşamlardan esinlenilen Kırmızı Oda dizisinin 5. bölümde aldatma hikayesi işlenecek. Son bölümün ardından yayınlanan yeni bölüm fragmanında pişmanlık yaşayan aldatan bir kocanın hikayesi ele alınacak. Kırmızı Oda 5. Bölüm 2. Fragmanında aldatmakla ilgili söylenen "Aldatılmanın içinde acının her türlüsü vardır" sözü, bu bölüme damga vurdu.

Kırmızı Oda dizisi oyuncuları ve konusu araştırılıyor. Yönetmenliğini Cem Karcı'nın yaptığı dizi her hafta cuma akşamları yayınlanıyor. Kırmızı Oda dizisinin oyuncuları arasında Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral, Evrim Alasya, Melisa Sözen gibi isimler bulunuyor. Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek yaşam öykülerine dayanan hikayelerinden, Banu Kiremitçi Bozkurt tarafından senaryolaştırıldı. İşte Kırmızı Oda oyuncuları ve konusu ile ilgili bilgiler..

KIRMIZI ODA 4. BÖLÜM İZLE

Tv8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda 5. bölümü ile 2 Ekim Cuma akşamı izleyici karşısına çıkacak.

Hayatta yaşanan gerçek hikayelerden esinlenerek TV8 ekranlarında yayınlanan "Kırmızı Oda" dizisinde, psikiyatri kliniğinde doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatları hikayeleştirilecek. "Kırmızı Oda"da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken; izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak!

Kırmızı Oda dizisinin oyuncu kadrosu arasında, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral, Halit Özgür Sarı, Gülçin Kültür, Sezin Bozacı ve Baran Can Eraslan gibi isimler yer alıyor.

KIRMIZI ODA DİZİSİ KONUSU

Dizi, hayatta yaşanan gerçek hikayelerden esinleniyor. Kırmızı Oda dizisinde, psikiyatri kliniğinde doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatları hikayeleştirildi. Kırmızı Oda’da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken; izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak.

KIRMIZI ODA 5. BÖLÜM FRAGMANI





KIRMIZI ODA 5. BÖLÜM 2. FRAGMAN





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