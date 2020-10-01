01 Ekim 2020 Perşembe 15:48 - Güncelleme: 01 Ekim 2020 Perşembe 15:48

Doğduğun Ev Kaderindir 13. bölüm (2. sezon) dün akşam Tv8'de izleyicisiyle buluştu. Son bölümün adından 2. sezon 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Doğduğun Ev Kaderindir 13. bölüm izleyenleri ekran başına kilitledi. Son bölümde Zeynep ve Mehdi'nin evliliği yeni bir boyuta geçiyor. Benal'in yaşadıkları ve eve gelmesi olayların seyrini değiştiriyor. Benal, Zeynep ve Mehdi ile aynı evde mi kalacak? Doğduğun Ev Kaderindir 13. bölüm izleyemeyenler için 2.sezon son bölüm linki haberimizde yer alıyor.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 13. BÖLÜM İZLE





DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

TV8 ekranında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisi 2. sezon 13. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yeni sezon ilk bölümünde Kırmızı Oda sürprizi de yaşandı. Zeynep, doktora tedavi için gidiyor. Zeynep ve Mehdi'nin evliliği yeni bir boyuta geçerken, Benal'in yaşadıkları eve gelmesi olayların seyrini değiştiriyor. Benal, Zeynep ve Mehdi ile aynı evde mi kalacak?

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 14. BÖLÜM FRAGMANI

Doğduğun Ev Kaderindir 14. yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitabındaki gerçek hayat hikayesinden uyarlanan Doğduğun Ev Kaderindir 13. son bölümünde heyecanlı anlar yaşandı. Dizinin yeni bölüm fragmanında ise Benan'ın kaçırılması ise heyecanlı bir bölüm olacağının sinyalini verdi.

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte, Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin 14. yeni bölüm fragmanından görüntüler;





DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR KONUSU

'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisi Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun çok okunan kitabı Camdaki Kız’dan esinlenerek televizyona uyarlanacak. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Mehdi ve Zeynep’in zorlu aşk efsanesi izleyicisi karşısına çıkarılacak. Çocukken büyük acılar çeken Mehdi ve Zeynep zorlu bir hayat mücadelesi içindedir ve ikisinin de ruhları yıllar geçse de çocukken aldıkları yaralarla doludur. İki yaralı ruh aidiyet hissini birbirinde bulacak. İkilinin bu yolculuğunu artık yalnızca sözlüklerde bulunan aşka dair tüm kelimeleri izleyicisine yeniden anlatacaktır.

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