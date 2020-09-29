29 Eylül 2020 Salı 16:50 - Güncelleme: 29 Eylül 2020 Salı 16:50

Star Tv ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı son bölümü dün akşam izleyici karşısına çıktı. Sefirin Kızı son bölümde Sancar, çocuğunun velayet davasını kazanmak için bir oyun oynamaya karar verir. Öte yandan Gediz'in Nare'yi konaktan alıp götürdüğünü öğrenen Sancar deliye döner. Nare'nin Gediz'in aşk itirafına verdiği cevap ise izleyiciye heyecanlı anlar yaşattı. Peki Sefirin Kızı 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sefirin Kızı son bölüm full izle Puhu Tv!

Sefirin Kızı 21. son bölümüyle Star Tv ekranlarında izleyici ile buluştu. Büyük beğeni toplayan dizi konusu ile dikkat çekiyor. Nare, kızı Melek'in velayetini alıp memleketten gitmeye karar verir. Sancar'ın baba olmaya hazırlandığı bu memlekette, artık ne Nare ne Melek için yer yoktur. Sefirin Kızı son bölümü Puhu Tv'den veya Star Tv'den izlemek isteyenler aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirler.



SEFİRİN KIZI 21. BÖLÜM İZLE STAR TV!

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜM FULL İZLE PUHU TV!

SEFİRİN KIZI 21. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Efeoğlu ve Işıklı ailelerinin yüzyıllık dostluğunun kendisi yüzünden bitmesine dayanamayan Nare, Gediz'in dağıttığı kartlara karşı çıkar ve bir kumarbaz kızı olarak kendi kartlarını dağıtmaya karar verir. Bu plan, Sancar'la paylaştığı tüm hisseleri, hatta konağı bile geri almaya karar veren Gediz'in yoluna taş koyar. Sancar'a ise hiç kimsenin beklemediği sürpriz bir karar aldırır.

Menekşe, öğrendikleri an konaktan atılacağını bildiği için düşük yaptığını Sancar'dan ve konak halkından saklamaya çalışır. Ama bu nerdeyse imkansızdır. Menekşe'nin yeni bir plana ihtiyacı vardır.

Sefirin Kızı son bölümde; Elvan, Nare'den Yahya'nın suçsuz olduğunu öğrenir ve Nare'nin evinde kalan Yahya'dan özür dilemeye gider. Ama aynı saatlerde Yahya'nın bir konuğu vardır; Dudu!

Sancar, Kahraman'a ve Akın'a adım adım yaklaşırken, bir yandan velayet davasında Melek'in velayetini kazanmak için oynayacağı oyunu kurar. Kahraman ise, konaktan gizlice aldığı bilgilerle Yahya ile Sancar'ın gerçekten düşman olup olmadığını anlamaya çalışır.

Tüm bunlar olurken, iki seven arasındaki tansiyon her geçen gün artar. Bir yandan velayet savaşı, bir yandan günden güne artan kıskançlıkları, hem Sancar'a hem Nare'ye kendilerinden hiç ama hiç beklemedikleri şeyler yaptıracaktır!

SEFİRİN KIZI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Engin Akyürek/ Sancar Efeoğlu

Neslihan Atagül/Nare Çelebi

Uraz Kaygılaroğlu/ Gediz Işıklı

Erdal Küçükkömürcü/ Güven Çelebi

Doğukan Polat/ Yahya Efeoğlu

Hivda Zizan/ Alp Elvan Efeoğlu

Özlem Çakar Yalçınkaya/Refika Işıklı

Erhan Alpay/Akın Vardalı

Gonca Cilasun/ Halise Efeoğlu

Tülin Yazkan/Menekşe Efeoğlu

Esra Kızıldoğan/ Müge Işıklı

Cemre Öktem/ Zehra Efeoğlu

Edip Tepeli/ Kavruk Ömer

Çukur 97. bölüm izle!