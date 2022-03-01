1 Mart 2022 Salı 20:47 - Güncelleme: 1 Mart 2022 Salı 20:47

Destan 13. Bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Başrollerinde Ebru Şahin, Edip Tepeli, Selim Bayraktar, Burak Tozkoparan ve Deniz Barut'un yer aldığı Destan'ın 13. bölümüne Akkız'ın "Biz ölsek de devletimizi satmayız" sözü damga vurdu. Atv'nin sevilen dizisi Destan 13. Bölümde; Batuga, Temur'un ve Saltuk'un tüm ısrarlarına rağmen tek başına kaçıp kurtulmayı reddeder. Akkız'ı ardında bırakmayan Batuga, çocukken kurtulduğu yay kirişine yenik mi düşecek? Destan 13. bölüm izle full hd tek parça!

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor. Bozdağ Film imzalı 'Destan' dizisinde Orta Asya'nın çetin bozkırlarında Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı Akkız'la babasının sarayında ezilen Gök Tegini çolak Batuga'nın hikayesi anlatılıyor.

DESTAN 13. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Destan dizisinin ekrana gelen son bölümünde Batuga'nın 'Ya birlikte yaşarız, ya birlikte ölürüz!'' sözü damga vurdu.

Destan 13. bölümde Batuga, Temur'un ve Saltuk'un tüm ısrarlarına rağmen tek başına kaçıp kurtulmayı reddeder.

Batuga, zindanda kilitli olan Akkız'ı ardında bırakmayacaktır, ya birlikte yaşayacaklardır ya da birlikte öleceklerdir.

Ayrıca Batuga, babasının bu sefer Kağanlığı mı babalığı mı seçeceğini görmek zorundadır. Hatta umutludur da.

Batuga'nın ve Akkız'ın umutları büyük bir hayal kırıklığıyla sonuçlanır. Batuga çocukken kurtulduğu yay kirişine yenik mi düşecek?

Yargılanma sırasında çok başarılı bir savunma yapmalarına rağmen, Alpagu Han bir kez daha evladını değil töreyi seçer.

Batuga çocukken kurtulduğu yay kirişine bu sefer yenik düşecek midir yoksa avcunda kanla doğan bir Han oğlunu öldürmek o kadar kolay değil midir?

Bozdağ Film imzalı 'Destan' dizisinde Orta Asya'nın çetin bozkırlarında Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı Akkız'la babasının sarayında ezilen Gök Tegini çolak Batuga'nın hikayesi anlatılıyor.