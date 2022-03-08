8 Mart 2022 Salı 20:45 - Güncelleme: 8 Mart 2022 Salı 20:45

Destan 14. Bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Atv'de ekrana gelen Destan 14. bölüme Batuga'nın Balamir'e söylediği "Eğer Türk bölünürse her şey boşa gider. Türk'ü bölmene müsade etmem!' sözü damga vurdu. Destan 14. Bölümde Alpagu Han'ın, 'Anlamam gerek. İçinde asi bir çapulcu mu saklar, avucunda kan pıhtısıyla doğan bir Han mı?'sözü dikkat çekti. Destan 14. bölüm izle full hd tek parça!

DESTAN 14. BÖLÜM FULL İZLE!

Destan dizisinin başrollerinde Ebru Şahin, Edip Tepeli, Selim Bayraktar, Burak Tozkoparan ve Deniz Barut yer alıyor. Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.

DESTAN 14. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA (YOUTUBE)

Bozdağ Film imzalı 'Destan' dizisinde Orta Asya'nın çetin bozkırlarında Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı Akkız'la babasının sarayında ezilen Gök Tegini çolak Batuga'nın hikayesi anlatılıyor.

DESTAN 14. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

"Eğer Türk bölünürse her şey boşa gider. Türk'ü bölmene müsade etmem!'

Batuga ve Akkız'ın küçük göçer obasını basan Alpagu Han Sırma'yı vurduktan sonra alplarına saldırı emri verir ancak Batuga ve Akkız böyle bir saldırıya hazırlıklıdırlar.

Bozkır'da yıllarca tuzak kurup Gök kervanlarını yağmalayan Akkız, şimdi de kendilerini Gök Hanlığı'na karşı savunmak için bir tuzak kurmuştur.

Alpagu Han bu tuzağa düşer ve Batuga ile pazarlık yapmak zorunda kalır ancak Alpagu Han tuzağa düşmeyi fırsata çevirir ve yeni düşmanını tanımak için pazarlık şartları gerçekleşene kadar onların rehini olmayı teklif eder.

Bu zorunlu konukluk, baba oğul arasında müthiş bir sinir savaşı başlatır.

Batuga ve Akkız'ın pazarlık için istedikleri şeyler, hem Ulu Ece'yi hem Taizu'yu çok sinirlendirir.

Bulduğu yol ise, şeytanın bile aklına gelmeyecek bir yoldur. Şimdi Batuga ve Akkız'ın sadece kendilerini değil, bütün Türkeli'ni kurtarmaları gerekmektedir.

Çinli Taizu'nun şeytanın aklına gelmeyecek oyunu nedir?