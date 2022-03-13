13 Mart 2022 Pazar 16:59 - Güncelleme: 13 Mart 2022 Pazar 16:59

Destan 15. Bölüm Fragmanı yayınlandı. Bozdağ Film imzalı 'Destan' dizisinin yeni bölüm fragmanına Batuga'nın 'Ben bu sevdaya yeltenmem dedim ama zaten vurulmuştum Akkız'a...' sözü damga vurdu. Destan 15. Bölümde Alpagu Han, kimleri kılıçtan geçirecek? İşte Destan 15. Bölüm Fragmanı.

DESTAN 15. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Destan 15. Bölüm fragmanında Akkız, Çeçekli hançerle Balamir'in boğazını kesiyor. Balamir ölecek mi? Alpagu Han, yanıbaşındaki hainleri öğrenecek mi? Alpagu Han, kimleri kılıçtan geçirecek?

Bozdağ Film imzalı 'Destan' dizisinde Orta Asya'nın çetin bozkırlarında Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı Akkız'la babasının sarayında ezilen Gök Tegini çolak Batuga'nın hikayesi anlatılıyor.

DESTAN SON BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Batuga ve Akkız'ın küçük göçer obasını basan Alpagu Han Sırma'yı vurduktan sonra alplarına saldırı emri verir ancak Batuga ve Akkız böyle bir saldırıya hazırlıklıdırlar.

Bozkır'da yıllarca tuzak kurup Gök kervanlarını yağmalayan Akkız, şimdi de kendilerini Gök Hanlığı'na karşı savunmak için bir tuzak kurmuştur.

Alpagu Han bu tuzağa düşer ve Batuga ile pazarlık yapmak zorunda kalır ancak Alpagu Han tuzağa düşmeyi fırsata çevirir ve yeni düşmanını tanımak için pazarlık şartları gerçekleşene kadar onların rehini olmayı teklif eder.

Bu zorunlu konukluk, baba oğul arasında müthiş bir sinir savaşı başlatır.

Batuga ve Akkız'ın pazarlık için istedikleri şeyler, hem Ulu Ece'yi hem Taizu'yu çok sinirlendirir.

Bulduğu yol ise, şeytanın bile aklına gelmeyecek bir yoldur. Türk obalarına Çeçek hastalığını yayar.

Şimdi Batuga ve Akkız'ın sadece kendilerini değil, bütün Türkeli'ni kurtarmaları gerekmektedir.