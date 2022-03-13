Teşkilat 38. bölüm izleyenleri aksiyon dolu sahnelerle karşıladı. Türk istihbaratına dair gelişmelerin konu alındığı Teşkilat'ın 38. bölümünde ekip kimyasal maddeleri barındıran taşıyıcının peşine düşer. Taşıyıcıyı bulduklarında düzenlenen operasyon sırasında hiç beklenmedik bir kayıp yaşarlar. Peki Teşkilat dizisinin son bölümde neler yaşandı? Youtube Teşkilat 38. bölüm izleme linkine tek parça halinde haberimizden ulaşabilirsiniz.
TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu alan dizisi Teşkilat'ın son bölümünde yaşanan kayıp sonrası hırslanan ekip yeni bir amaç etrafında birleşir, bu kaybı onlara yaşatanlar bedellerini çok ağır ödeyecektir. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Teşkilat, her pazar TRT1'de...
TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Teşkilat 38. bölümde ekip kimyasal maddeleri barındıran taşıyıcının peşine düşer.
Taşıyıcıyı bulduklarında düzenlenen operasyon sırasında hiç beklenmedik bir kayıp yaşarlar.
Bu kayıp sonrası hırslanan ekip yeni bir amaç etrafında birleşir, bu kaybı onlara yaşatanlar bedellerini çok ağır ödeyecektir.
Gizli görevde olan Hakkı, ekibe yardım etmek için Yıldırım'ın yeni planını deşifre etmeye çalışır ancak hesapta olmayan yeni gelişmeler hayatını tehlikeye sokar.
Halit, Yıldırım'ın hamlesi için Ceren'i sıkıştırırken, Ceren hücresinde çaresizce kurtarılmayı beklemektedir.
Yıldırım'ın kimyasalları Türkiye'ye sokma planı ekibin nokta atışı operasyonu sayesinde sekteye uğrayınca Yıldırım yeni hedefine yönelir.
Bu hedefin boyutu tahmin edilenden büyüktür. Ekibimiz Yıldırım'ı durdurmaya çalışırken Mete çok zor bir karar vermek zorunda kalacaktır.