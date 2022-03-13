13 Mart 2022 Pazar 23:37 - Güncelleme: 13 Mart 2022 Pazar 23:37

Teşkilat 38. bölüm izleyenleri aksiyon dolu sahnelerle karşıladı. Türk istihbaratına dair gelişmelerin konu alındığı Teşkilat'ın 38. bölümünde ekip kimyasal maddeleri barındıran taşıyıcının peşine düşer. Taşıyıcıyı bulduklarında düzenlenen operasyon sırasında hiç beklenmedik bir kayıp yaşarlar. Peki Teşkilat dizisinin son bölümde neler yaşandı? Youtube Teşkilat 38. bölüm izleme linkine tek parça halinde haberimizden ulaşabilirsiniz.

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu alan dizisi Teşkilat'ın son bölümünde yaşanan kayıp sonrası hırslanan ekip yeni bir amaç etrafında birleşir, bu kaybı onlara yaşatanlar bedellerini çok ağır ödeyecektir. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Teşkilat, her pazar TRT1'de...

Teşkilat'ın yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar üstleniyor. Başrollerinde ise Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Mesut Akusta, Gürkan Uygun, Turgut Tunçalp, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Nihat Altınkaya, Tuncer Salman, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say, Nil Günal, Feray Darıcı, Bülent Bilgiç, Hilal Öztunca, Lara Domaç ve Hakan Boyav ve Yavuz Bingöl yer alıyor.

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Teşkilat 38. bölümde ekip kimyasal maddeleri barındıran taşıyıcının peşine düşer.

Taşıyıcıyı bulduklarında düzenlenen operasyon sırasında hiç beklenmedik bir kayıp yaşarlar.

Bu kayıp sonrası hırslanan ekip yeni bir amaç etrafında birleşir, bu kaybı onlara yaşatanlar bedellerini çok ağır ödeyecektir.

Gizli görevde olan Hakkı, ekibe yardım etmek için Yıldırım'ın yeni planını deşifre etmeye çalışır ancak hesapta olmayan yeni gelişmeler hayatını tehlikeye sokar.

Halit, Yıldırım'ın hamlesi için Ceren'i sıkıştırırken, Ceren hücresinde çaresizce kurtarılmayı beklemektedir.

Yıldırım'ın kimyasalları Türkiye'ye sokma planı ekibin nokta atışı operasyonu sayesinde sekteye uğrayınca Yıldırım yeni hedefine yönelir.

Bu hedefin boyutu tahmin edilenden büyüktür. Ekibimiz Yıldırım'ı durdurmaya çalışırken Mete çok zor bir karar vermek zorunda kalacaktır.