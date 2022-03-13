13 Mart 2022 Pazar 10:14 - Güncelleme: 13 Mart 2022 Pazar 10:14

Masumlar Apartmanı 62. bölümden merakla beklenen fragman yayınlandı. Gülben'in doktorunun Safiye'nin kapısına geldiği anda son bulan dizinin yeni bölüm fragmanında Safiye doktor hanımı içeri alıyor. Peki Masumlar Apartmanı 62. Bölümde neler olacak? Safiye iyileşecek mi? İşte Masumlar Apartmanı 62. Bölüm Fragmanı

Masumlar Apartmanı 62. Bölüm Fragmanında Safiye'nin evine gelen doktor içeri girip Safiye'nin yaptığı kahveyi içiyor.

Gülben ise ablasına hamile olduğunu söylüyor. Safiye, içine düştüğü bu durumdan kurtulabilecek mi? Naci, Safiye'ye geri dönecek mi?

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Naci'nin hastalığından dolayı iyice psikolojisi kötüleşen Safiye, herkesi kendinden uzaklaştırıp kendini eve kapatmıştı.

Gülben ise kendi doktoruna yalvarıp, ablasını kurtarmasını istemişti. Doktor hanım, Safiye için eve gelmişti.