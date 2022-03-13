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Dizi

Masumlar Apartmanı 62. Bölüm Fragmanı | Masumlar Apartmanı 62. Bölümde neler olacak?

Masumlar Apartmanı 62. Bölüm Fragmanı yayınlandı. TRT1'in ilgiyle takip edilen dizisi Masumlar Apartmanının son bölümünde psikolojisi kötüleşen Safiye, herkesi kendinden uzaklaştırıp kendini eve kapatmıştı. Masumlar Apartmanı 62. Bölüm Fragmanında Safiye doktoru içer alıyor. Peki yeni bölümde neler olacak? Safiye iyileşecek mi? İşte Masumlar Apartmanı 62. Bölüm fragmanı

13 Mart 2022 Pazar 10:14 - Güncelleme: 13 Mart 2022 Pazar 10:14
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Masumlar Apartmanı 62. bölümden merakla beklenen fragman yayınlandı. Gülben'in doktorunun Safiye'nin kapısına geldiği anda son bulan dizinin yeni bölüm fragmanında Safiye doktor hanımı içeri alıyor. Peki Masumlar Apartmanı 62. Bölümde neler olacak? Safiye iyileşecek mi? İşte Masumlar Apartmanı 62. Bölüm Fragmanı

MASUMLAR APARTMANI 62. BÖLÜM FRAGMANI

MASUMLAR APARTMANI 62. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Masumlar Apartmanı 62. Bölüm Fragmanında Safiye'nin evine gelen doktor içeri girip Safiye'nin yaptığı kahveyi içiyor.

Gülben ise ablasına hamile olduğunu söylüyor. Safiye, içine düştüğü bu durumdan kurtulabilecek mi? Naci, Safiye'ye geri dönecek mi?

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Naci'nin hastalığından dolayı iyice psikolojisi kötüleşen Safiye, herkesi kendinden uzaklaştırıp kendini eve kapatmıştı.

Gülben ise kendi doktoruna yalvarıp, ablasını kurtarmasını istemişti. Doktor hanım, Safiye için eve gelmişti.

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