14 Mart 2022 Pazartesi 11:20 - Güncelleme: 14 Mart 2022 Pazartesi 11:20

Camdaki Kız 35. bölüm fragmanı yayınlandı. Kanal D ekranlarında yayınlanan dizinin son bölümünde Feride, Nalan'a hayatı zindan etmeye başlamıştı. Camdaki Kız 35. bölüm fragmanında ise Cana, Nalan'ın Feride'nin kızı olmadığını öğreniyor. Cana bu bilgiyle ne yapacak? Başrollerinde Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun yer aldığı Camdaki Kız 35. bölüm fragmanı ve yeni bölümde yaşanacaklar...

CAMDAKI KIZ 35. BÖLÜM FRAGMANI | "NALAN FERIDE'NIN TORUNU!"

Cana, Feride'nin kendisini saunaya kilitlemesinden sonra iyice kinlenir. Babasına Nalan'ı araştırmasını söyleyen Cana, bu araştırma sonrasında Nalan'ın Feride'nin kızı değil de torunu olduğunu öğreniyor. Cana bu bilgiyle ne yapacak?

CANA, FERİDE'NİN BÜYÜK SIRRINI ÖĞRENİYOR!

Cana, Feride'nin kendisine yaptıklarından sonra ondan intikam almaya kararlıdır. Bu yüzden Feride ve ailesini araştırması için birini tutar.

Diğer taraftan Feride Nalan'ın Hayri ile olan arkadaşlığından hoşlanmamıştır. Nalan'ı bu konuda uyarır. Sedat ise babasının kendisi hakkındaki planlarını öğrendikten sonra dehşete düşer.

Feride, Nalan'ı korumaya çalışırken Cana'nın duyduklarından habersizdir. Cana, Nalan ile ilgili olan büyük sırrı öğrenir. Cana ne yapacak?

Başrollerinde; Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Nur Sürer, Enis Arıkan, Tamer Levent, Cihangir Ceyhan ve Devrim Yakutoğlu'nun yer aldığı Camdaki Kız, her hafta perşembe akşamı saat 20.00'da Kanal D'de...