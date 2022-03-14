14 Mart 2022 Pazartesi 23:33 - Güncelleme: 14 Mart 2022 Pazartesi 23:33

TRT1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Alparslan Büyük Selçuklu dizisi 17. bölümüyle ekrana geldi. Alparslan Büyük Selçuklu 17. bölümde Gazne askerlerini öldüren, Şehver'i rehin alan ve Büst'te tahta oturan Bozan artık açık şekilde meydan okumaktadır. Çağrı Bey'i iki evladı arasında seçim yapmaya zorlayan Bozan durdurulabilecek mi? İşte Alparslan Büyük Selçuklu 17. bölüm full izleme Youtube bağlantısı ve son bölüm özeti. Selçuklu Alparslan 17. bölüm izleme linki sizlerle...

Başrollerinde Fahriye Evcen, Barış Arduç, Mehmet Özgür, Erdinç Gülener, Barış Bağcı, Sarp Levendoğlu'ün yer aldığı, yapımını Akli Film'in üstlendiği TRT 1'in sevilen dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, 17. bölümüyle ekrana geldi.

Selçuklu Alparslan 17. bölümde Gazne askerlerini öldüren, Şehver'i rehin alan ve Büst'te tahta oturan Bozan artık açık şekilde meydan okumaktadır.

Onu durdurmaya çalışırken Alparslan, Süleyman ve Çağrı Bey, büyük güçlükler ve acılarla karşılaşır.

Çağrı Bey'i iki evladı arasında seçim yapmaya zorlayan Bozan durdurulabilecek mi?

Karmatilerle Büst şehrinin önünde amansız bir cenge giren Alparslan, Büst'e girebilecek mi?

Şehver ve Mesud'u kurtarıp Bozan'ın canını alabilecek mi?

Çağrı Bey, Sultan Tuğrul'un bütün ikazlarına rağmen Bozan üzerine ordu kaldıracak mı?

Sultan Tuğrul ve Çağrı Bey karşı karşıya mı gelecek?

Bizans'a esir düşen Akınay, kilimde gördüğü işaret ile Alpagut'un hayatta olduğunu öğrendi.

Akınay'ı kurtarmak için her şeyi göze alan Alpagut ifşa mı olacak?

Akça, Akınay'ın kurtulması için bir şey yapabilecek mi?

Kekavmenos ve Diyojen kilimde ne yazdığını öğrenebilecek mi?