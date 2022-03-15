15 Mart 2022 Salı 23:46 - Güncelleme: 15 Mart 2022 Salı 23:46

Masumlar Apartmanı 62. son bölümüyle izleyenleri duygulandırdı. TRT1'de ekrana gelen Masumlar Apartmanı 62. Bölümde Naci, Safiye'nin doktorla görüşmeye başladığını öğrenir ve ona özel bir hediye gönderir. Ancak bu hediyenin Safiye'nin yarasını kanatacağından habersizdir. Masumlar Apartmanı 62. bölüm izleme linki haberimizde yer alıyor. İşte Masumlar Apartmanı son bölümde yaşananlar...

OGM Medya imzalı Masumlar Apartmanı dizisi her Salı akşamı saat 20.00'de TRT1'de...

MASUMLAR APARTMANI 62. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Masumlar Apartmanının son bölümünde psikolojisi kötüleşen Safiye, herkesi kendinden uzaklaştırıp kendini eve kapatmıştı.

Masumlar Apartmanı 62. Bölümde Safiye, başta doktoru kabul etmeye dirense de sonunda Manolya hanım bu direnci aşmayı başarır. Safiye'nin evine gelen doktor içeri girip Safiye'nin yaptığı kahveyi içiyor.

Gülben, ablasına bebek haberini verir ancak henüz diğerlerine söylemeye hazır değildir.

Naci, Safiye'nin doktorla görüşmeye başladığını öğrenir ve o umutla Safiye'ye özel bir hediye gönderir. Ancak bu hediyenin Safiye'nin yarasını kanatacağından habersizdir.

Safiye, içine düştüğü bu durumdan kurtulabilecek mi? Naci, Safiye'ye geri dönecek mi?

Masumlar Apartmanı 62. Bölümde Han, Ceylan'ın hayatında biri olduğuna inanmasa da işin aslını öğrenmek için onu adım adım takip eder.

Gördükleri ise hiç hoşuna gitmeyecektir. Han'ın içindeki karanlık onu yavaş yavaş ele geçirirken işler de kontrolden çıkmaya başlar.

Gerçek hayatların, iç acıtan hikayelerinden uyarlanmış bir başyapıt olan Masumlar Apartmanı yeni bölümleriyle her salı 20.00'de TRT1'de!