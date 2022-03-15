15 Mart 2022 Salı 20:46 - Güncelleme: 15 Mart 2022 Salı 20:46

Kanal D'nin yeni dizisi Üç Kız Kardeş, 4. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği Üç Kız Kardeş dizisinin 4. bölümünde Somer, Türkan'dan boşanmak isteyince her şey alt üst olur. Türkan ise iyi bir eş olamadığını düşünüp kendisini suçlar. Türkan ve Somer, yaşadıkları mutsuzluğu nasıl aşacak? Üç Kız Kardeş 4. Bölümü full izlemek için haberimizdeki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Üç Kız Kardeş dizisi 4. bölüm izle tek parça!

Türkan, Dönüş ve Derya... Biri güzelliği, biri uysallığı, diğeri de asiliğiyle dillere destan, birbirlerine delicesine bağlı üç kız kardeş... Yaşıtları gibi basit hayaller kurarken ne geçmişlerindeki gölge onların peşini bırakacak, ne de talihleri onlardan yana olacaktır. Kanal D'nin, yapımı Süreç Film'in yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği, İclal Aydın'ın satış rekorları kıran romanından uyarlanan dizi Üç Kız Kardeş, yeni bölümü ile ekrana geldi. İşte Üç Kız Kardeş dizisinin 4. bölümünde yaşananlar...

ÜÇ KIZ KARDEŞ DİZİSİNİN 4. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Üç Kız Kardeş, 4. bölümüyle izleyici karşısına geçti.

Somer, Türkan'dan boşanmak isteyince her şey alt üst olur. Somer, Türkan'ı yaşadıkları bu esaretten kurtulmak için boşanmanın doğru olacağına ikna etmeye çalışır. Türkan ise iyi bir eş olamadığını düşünüp kendisini suçlar.

Somer ve Türkan'ın gizlice boşanacaklarını öğrenen Rüçhan bunun acısını Türkan'dan çıkaracaktır!

Somer'in Türkan'a boşanmak istediğini söyleyip Kalenderlerin evinden ayrılması Sadık'ın tepkisine yol açar.

Bu tepkiyi yanlış anlayan Türkan, annesine Somer'in boşanmak istediğini söyler.

RÜÇHAN, TÜRKAN'I ZORLUYOR!

Türkan ailesinin yanına gider. Bir gariplik olduğunu anlayan anne ve babası hem kızları hem de damatlarıyla konuşur. Türkan ise büyük bir keder içindedir.

Somer'in soğukluğu onu günden güne eritmektedir. Somer'in Türkan'dan boşanmak istediğini duyan Rüçhan ise çılgına döner. Türkan'ı yine zor günler beklemektedir.

Somer ve Türkan'ın gizlice boşanacaklarını öğrenen Rüçhan bunun acısını Türkan'dan çıkaracaktır!

Türkan, evliliğinde yaşadığı sorunu ve sevilmediğini Nesrin'e anlatıyor!

Türkan, Somer'le evlendiği ilk anlardan itibaren yaşadığı üzücü olayları annesine anlatmaya çalışıyor. Nesrin, Türkan'ın bu mutsuzluğunu kabul etmiyor ve zamanla düzeleceğini söylüyor. Genç kız gözyaşlarına boğulurken, annesinin verdiği teselli olayı daha da zorlaştırır.

Nesrin, ilk zamanlar böyle sorunlar yaşanmasının normal olduğuna, birbirlerini tanıyınca bunların geçeceğine ikna eder kızını.

Ancak ertesi sabah Rüçhan'la yüz yüze görüşüp Somer'in boşanmak istediğini söyler.

İki kadın buna izin vermeyeceklerdir.

TÜRKAN, SOMER ILE ARASINI DÜZELTMEYE BAŞLIYOR!

Tüm olayların arasında kalan Türkan ne yapacağını bilemez bir haldedir. Çaresizliği ve masumiyeti yüzüne vurmuşken Somer de bu duruma kayıtsız kalamaz. Yavaş yavaş Türkan'a ısınmaya başlar. Rüçhan'ın ise bambaşka planları vardır.

Diğer yandan Fatih'in etraflarında dolanması Kalender ailesinin huzurunu kaçırmıştır.

Artık kızları okula Sadık'ın götürmesi kızların tepkisine yol açar.

Nesrin'in "Fatih eğer etrafımızda dolanmaya kalkıp tehdit falan ederse, alır kızları giderim buralardan!" sözleri üzerine Sadık, Fatih'in kendisinden para istediğini Nesrin'den saklar.

Somer boşanacaklarını söylediğinde Mine, çocuğunu düşünerek biraz daha sabretmeleri gerektiğini söylemiştir. Ancak Rüçhan'ın Mine'ye Türkan'la Somer'in "birlikte" olduklarını söylemesi bu kararını değiştirtecektir.

Dönüş Serdar ve Dilek arasında bir şeyler olduğundan şüphe ederken Dilek'in ondan istediği şey Dönüş'ü iki arada bırakır. Ya arkadaşının isteğini yapıp kardeşini üzecektir ya da....?

DERYA, HAKAN'A OLAN HAYRANLIĞINI GIZLEYEMIYOR...

Hakan, okuldaki basketbol takımını çalıştırmak için Ayvalık'tadır. Derya, Hakan'a olan aşkıyla kalbinde kelebeklerin uçuşuna kapılır. Dönüş, Derya ve Hakan arasında duygusal köprüyü kurmak istese de bunu başaramaz.

Üç Kız Kardeş, yeni bölümleri ile her Salı akşamı saat 20.00'de Kanal D'de...