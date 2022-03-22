22 Mart 2022 Salı 23:36 - Güncelleme: 22 Mart 2022 Salı 23:36

Kanal D'nin yeni dizisi Üç Kız Kardeş, 5. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği dizinin yeni bölümünde Türkan, Somer'in karşısında kırılan gururunu kurtarıyor. Türkan, Mine'yi öğrenecek mi? Üç Kız Kardeş 5. Bölümü full izleme sayfasına haberimizdeki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Üç Kız Kardeş dizisi 5. bölüm izle (tek parça)

Üç Kız Kardeş, 5. bölümüyle izleyici karşısına geçti. Her hafta Salı akşamı Kanal D'de seyirci karşısına çıkan dizi, Türkan, Dönüş ve Derya kardeşlerin hikayelerini ekrana taşıyor. İclal Aydın'ın romanından uyarlanan dizinin yönetmenliğini Eda Teksöz üstlenirken, senaryosunu Erkan Birgören ve Betül Yağsağan kaleme alıyor. Üç Kız Kardeş, yeni bölümleri ile her Salı akşamı saat 20.00'de Kanal D'de...

ÜÇ KIZ KARDEŞ 5. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kanal D'nin, yapımı Süreç Film'in yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği, İclal Aydın'ın satış rekorları kıran Üç Kız Kardeş romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisi yeni bölümü ile ekrana geldi. Aile ve kardeşlik bağlarını anlatan, samimi ve sıcak aile öyküsü ile izleyicinin büyük beğenisini kazanan Üç Kız Kardeş'in 5. bölüm özeti şöyle;

Türkan, Somer'in boşanma istediğini kabul etmez. Somer beklemediği bu tepki karşısında Türkan'a çok öfkelenir. Türkan ise Somer'in bu öfkesi ve sessizliği karşısında bir karar verir. Ancak anlar ki onun için bütün yollar kapanmıştır artık...

Nesrin, Türkan'ın Somer'le ayrılığına Rüçhan'la yaptığı iş birliği sayesinde engel olduğunu ve tatlıya bağlandığını düşünür.

Sadık ise Fatih'in tehditleri karşısında zor durumdadır. Bunu Nesrin'le paylaşamaz ve kendisini halletmeye çalışır.

Rüçhan, Türkan'a yaptığı baskıyla Somer'den boşanmamasını, imzayı atmamasını sağlamıştır. Ancak bu onu rahatlatmaz. Çünkü Mine'nin Somer'i kendine bağlayacak çok büyük bir kozu olduğunu öğrenir.

Bunu önüne geçmek için harekete geçer. Bu da Mine'yi Somer'e karşı daha çok doldurur.

DÖNÜŞ'ÜN MAKUS KADERI!

Dönüş, arkadaşı Dilek için bir fedakarlıkta bulunur. Ancak bu yaptığı Derya ile arasından büyük bir soruna neden olacaktır.

Serdar ve Dönüş'ün kıvılcımları sorunları ortaya çıkarmıştır. Türkan ise bazı gerçeklerle burun burunadır.

NESRIN, DERYA VE DÖNÜŞ'Ü OKULDA DA RAHAT BIRAKMIYOR!

Derya ve Dönüş, annelerinin okulda öğretmen olduğunu unutunca Nesrin, bu durumu sert bir şekilde düzeltiyor.

Ev ve okul hayatını karıştırmamaları konusunda Nesrin'den uyarı alan Derya ve Dönüş bu durumdan hiç memnun değildir.

Dönüş'ün Serdar'la sınıfta olduğunu gören Nesrin, bu durumu da kontrol altına almaya çalışır. Dönüş, Nesrin'in öz kızı olmadığını öğrenecek mi?

Türkan, Somer'in ona karşı sevgisizliği karşısında yine de umudunu kaybetmez, başka bir çare arayışına girer.

TÜRKAN SOMER'E RESTİ ÇEKİYOR!

Somer ve Rüçhan tarafından sürekli itilip kakılan Türkan sonunda resti çekiyor ve boşanmak istemediğini Somer'e söylüyor.

ÜÇ KIZ KARDEŞ KONUSU

Türkan, Dönüş ve Derya... Biri güzelliği, biri uysallığı, diğeri de asiliğiyle dillere destan, birbirlerine delicesine bağlı üç kız kardeş... Yaşıtları gibi basit hayaller kurarken ne geçmişlerindeki gölge onların peşini bırakacak, ne de talihleri onlardan yana olacaktır.

Üç kız kardeş, anne ve babalarıyla mutlu bir hayat sürerken Türkan'ın yaptığı evlilikle birlikte kara bulutlar ailenin üstünde gezinmeye başlayacak, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Türkan, mahsur kaldığı masalsı şatoda mutsuzluğuna kılıflar dikmeye çalışırken Dönüş'ün hayatı, geçmişten gelen büyük sırla alt üst olacak, Derya da dönüşü olmayan bir yola adım atacaktır. Sadık ve Nesrin'se kızlarını uçurumun kenarından alabilmek için bazen kendilerini, bazen de birbirlerini kaybetme noktasına geleceklerdir.

ÜÇ KIZ KARDEŞ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Reha Özcan - Sadık

Berker Güven - Somer

Almila Ada - Dönüş

İclal Aydın - Nesrin

Özgü Kaya - Nesrin

Melisa Berberoğlu - Derya

Veda Yurtsever - Rüçhan

Tayfun Eraslan - Özer

Benian Dönmez - Nezahat

Nazlı Senem Ünal - Mine

Demircan Kaçel - Mesut

Vural Şahanoğlu - Serdar

Hakan Atalay - Fatih

Mert Özcan - Hakan

Ece Baliç - Dilek