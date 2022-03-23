23 Mart 2022 Çarşamba 09:59 - Güncelleme: 23 Mart 2022 Çarşamba 09:59

Kanal D'nin sevilen dizisi Üç Kız Kardeş'in 6. Bölüm Fragmanı yayınlandı. Salı akşamı ekrana gelen son bölümün ardından neler yaşanacağı merak edilmişti. Üç Kız Kardeş 6. Bölüm Fragmanında Somer, baba olacağını ağzından kaçırıyor. Bunu öğrenen Türkan ne yapacak? İşte Üç Kız Kardeş 6. Bölüm Fragmanı

İclal Aydın'ın satış rekorları kıran Üç Kız Kardeş romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş 6. bölümden ilk fragman yayınlandı.

TÜRKAN, SOMER'IN BABA OLACAĞINI ÖĞRENIYOR!

Türkan ve Somer odada kilitli kalınca olanlar olur. Türkan yakınlaşmak için bunu fırsata çevirmeye kararlıdır. Öte yandan Sadık'ın rahatsızlığı hiç istemese de Nesrin'in kulağına gider. Dönüş ve Derya arasında da fırtınalar kopmaktadır.

Türkan tam olayların istediği gibi gittiğini düşünürken büyük bir şok yaşar. Somer baba olacağını ağzından kaçırır. Türkan ne yapacak?

Salı akşamları Kanal D'de izleyiciyle buluşan dizi, Aile ve kardeşlik bağlarını anlatan, samimi ve sıcak aile öyküsünü ekrana taşıyor.

Başrollerinde; Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever ve Tayfun Eraslan'ın yer aldığı Üç Kız Kardeş, yeni bölümüyle Salı 20.00'da Kanal D'de!

Türkan, Dönüş ve Derya... Biri güzelliği, biri uysallığı, diğeri de asiliğiyle dillere destan, birbirlerine delicesine bağlı üç kız kardeş... Yaşıtları gibi basit hayaller kurarken ne geçmişlerindeki gölge onların peşini bırakacak, ne de talihleri onlardan yana olacaktır. Üç kız kardeş, anne ve babalarıyla mutlu bir hayat sürerken Türkan'ın yaptığı evlilikle birlikte kara bulutlar ailenin üstünde gezinmeye başlayacak, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Türkan, mahsur kaldığı masalsı şatoda mutsuzluğuna kılıflar dikmeye çalışırken Dönüş'ün hayatı, geçmişten gelen büyük sırla alt üst olacak, Derya da dönüşü olmayan bir yola adım atacaktır. Sadık ve Nesrin'se kızlarını uçurumun kenarından alabilmek için bazen kendilerini, bazen de birbirlerini kaybetme noktasına geleceklerdir.