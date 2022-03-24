Yargı 26. Bölüm Fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun yer aldığı yer aldığı dizinin yeni bölüm tanıtımında Zafer'in ölüm haberini duyan Erguvan ailesi yıkılır. Metin ise, oğlu Çınar'a "Yaptığının bedelini ödeme vakti geldi artık!" diyerek onu teslim edeceğini ima eder. Yargı 26. yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Yargı 26. Bölüm fragmanı

Kanal D'de ekrana gelen Yargı dizisinin 26. Bölüm Fragmanı yayınlandı.

ZAFER'İN ÖLÜMÜ AİLESİNİ YIKIYOR!

Zafer'in ölüm haberinin duyulmasından sonra Erguvan ailesi yıkılmıştır. Başta Gül ve Ceylin olmak üzere tüm aile şok içindedir.

Ilgaz elinden geldiğince Ceylin'in yanında olurken Metin ve Çınar için vicdan muhasebesi başlamıştır. Çınar yavaş yavaş kontrolünü kaybetmektedir.

Metin, oğlu Çınar'a "Yaptığının bedelini ödeme vakti geldi artık!" diyerek onu teslim edeceğini ima eder.

Ceylin'in Metin'e "Evet babam öldü ama benim bir babam daha var" diyerek sarılması, gerçeği bilen Metin'i kahreder.

Ceylin'in Metin'e sarıldığı anlar izleyenleri duygulandırdı.

Kanal D'nin, yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı, 26. bölümüyle izleyenleri Pazar akşamı saat 20.00'da Kanal D'de!

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