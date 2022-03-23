Sadakatsiz 53.bölüm izleyenleri hüzne boğdu. Kanal D'nin fenomen dizisi Sadakatsiz 53. bölümde Derin'e yakalanması ile köşeye sıkışan Volkan, hem Derin'i sakinleştirmek hem de Asya'yla yeniden kurduğunu düşündüğü yakınlığı korumak için uğraşıyor! Volkan ve Derin bir kere daha Asya'nın tuzağına düşecek mi? Sadakatsiz 53. bölümü full izlemek için haberimizdeki linke tıklayın.

Sadakatsiz 53. bölümü izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı. Doctor Foster dizisinin uyarlaması olan Sadakatsiz dizisinin 53. Bölümünde Volkan ve Derin'den intikam almaya karar veren Asya bu kez hiç olmadığı kadar acımasız bir plan yapar. Asya'nın planı sonunda Volkan, Derin'i öldürecek mi? Sadakatsiz 53.bölüm full izle!

Sadakatsiz yeni bölümleri ile her Çarşamba akşamı saat 20.00'de Kanal D'de..

SADAKATSİZ 53.BÖLÜM ÖZETİ

Kanal D'nin, her çarşamba akşamı ekrana gelen, Cansu Dere ve Caner Cindoruk'a, Melis Sezen ve Berkay Ateş' in eşlik ettiği dizisi Sadakatsiz yeni bölümü ile ekrana geldi.

Dizinin bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümünün konusu ise şöyle;

Derin'e yakalanması ile köşeye sıkışan Volkan, hem Derin'i sakinleştirmek hem de Asya'yla yeniden kurduğunu düşündüğü yakınlığı korumak için uğraşır.

Derin, Asya konusunda daha da hırslanırken, Volkan'ı elinde tutmak için attığı adımlar ayağına dolanmak üzeredir.

Gönül'ün aldığı büyük karar herkesi şaşkına uğratırken Asya'nın doğum günü öncesinde çıktığı yolculuk akıllarda soru işareti bırakır.

Volkan ve Derin bir kere daha Asya'nın tuzağına düşecek midir?

Asya'nın başlattığı büyük savaşta kazanan kim olacaktır?