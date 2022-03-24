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Medya

23 Mart 2022 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı? Kuruluş Osman, Oğlum, Sadakatsiz reyting sıralaması

23 Mart reyting sonuçları, izleyici tarafından merak ediliyor. Çarşamba akşamı televizyonlarda Oğlum, Sadakatsiz, Survivor All Star, Kuruluş Osman, Son Nefesime Kadar, Meg: Derinlerdeki Dehşet ve İbo Show izleyiciyle buluştu. Yayınlanan bu dizi, program ve filmlerin reyting sonuçları TİAK ölçümleri neticesinde belli oldu. Peki Çarşamba reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte AB ve Totalde 23 Mart 2022 reyting sonuçları

24 Mart 2022 Perşembe 09:09 - Güncelleme: 24 Mart 2022 Perşembe 09:09
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23 Mart 2022 Çarşamba günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları, izleyici tarafından takip ediliyor. Çarşamba akşamı Show Tv'de Oğlum, Kanal D'de Sadakatsiz, Star'da Ibo Show, FOX Tv'de Son Nefesime Kadar, Tv8'de Survivor All Star, Atv'de Kuruluş Osman, TRT1'de Meg: Derinlerdeki Dehşet izleyici karşısına çıktı. Peki Çarşamba reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 23 Mart 2022 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 23 Mart reyting sıralaması

23 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

23 Mart 2022 Çarşamba günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Çarşamba akşamının en çok izlenen yapımları TİAK tarafından yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

Geçen hafta Çarşamba akşamı en çok izlenen diziler ve haber programları ise şöyle:

Total izleyici grubunda birinciliği Kuruluş Osman, ikinciliği Survivor All Star, üçüncülüğü ise Sadakatsiz aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Sadakatsiz yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

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