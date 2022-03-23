Son Nefesime Kadar 5. Bölümüyle izleyenlerine veda ediyor. Başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Emre Kınay ve Ertan Saban'ın yer aldığı Son Nefesime Kadar dizisi Son Nefesime Kadar 5. Bölümüyle final yaparak son kez ekrana geldi. İngiliz yapımı Happy Valley'den uyarlanan dizinin beklenen reytinglerin altında kalması nedeniyle final kararı alındığı belirtildi. Son Nefesime Kadar final bölümü izleme linki haberimizde yer alıyor.

Başrollerini Nurgül Yeşilçay, Emre Kınay ve Ertan Saban'ın paylaştığı Son Nefesime Kadar dizisi, İngiliz yapımı Happy Valley'den uyarlandı.

SON NEFESİME KADAR FİNAL BÖLÜMÜ ÖZETİ

Ferzan, Mihri'ye Vedat'ın hiç de güvenilir bir adam olmadığını ve hakkında kötü hisleri olduğunu söyler. Lakin Mihri, Ferzan'ın hislerinin doğruluğundan şüphe duymaktadır.

Ferzan'ı yaptığı hatalardan kaçmak ve tüm suçu Vedat'a yıkmaya çalışmakla itham eder.

Ferzan usta bir gazeteci olmasının verdiği tecrübeyle Vedat'ı takip etmeye başlar.

Vedat'ın bir yemekte buluştuğu adamın Rus Mafyası'nın önemli bir üyesi olduğunu ortaya çıkarır.

Durumu hemen Mihri'ye iletir ama ortada bir suç olmadığından Mihri bir şey yapamayacağını, daha somut delillere ihtiyacı olduğunu söyler.

SON NEFESİME KADAR NEDEN FİNAL YAPTI?

FOX'un Pastel Film imzalı "Son Nefesime Kadar" dizisi için final kararı alındı.

İngiliz yapımı Happy Valley'den uyarlanan ve başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Emre Kınay ve Ertan Saban'ın yer aldığı Son Nefesime kadar dizisinin reytinglerinin yeterli olmaması sebebiyle final kararı alındığı tahmin ediliyor.

Nurgül Yeşilçay, Emre Kınay ve Ertan Saban'ın başrollerini paylaştığı dizide; Begüm Birgören, Rojda Demirer gibi başarılı isimlerin yanı sıra genç yıldızlar İpek Filiz Yazıcı, Emre Bey, Baran Bölükbaşı, Elif Ceren Balıkçı ve Taha Baran Özbek de rol alıyordu.