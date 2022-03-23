Oğlum dizisi 4. bölümüyle izleyenlerinin karşısına geçti. Ay Yapım imzalı dizinin başrollerinde; Songül Öden, Nihal Yalçın, Canan Ergüder, Feyyaz Duman, Timur Acar, Serhat Teoman ve Kubilay Aka gibi isimler yer alıyor. Show Tv'de ekrana gelen Oğlum dizisinin 7. Bölümünde Efe ve Melike'nin bir araya geldiği anlar izleyenleri derinden etkiledi. Oğlum 7. Bölüm izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor.

Oğlum dizisinde bir çocuğun kaybolmasıyla birlikte yaşanan acı bir olay ve sonrasında 2 ailenin yaşadıkları ele alınıyor.

OĞLUM 7. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Oğlum dizisinin 7. Bölümünde Efe'nin serbest bırakıldığını öğrenen Melike, İlyas ve Ceren bir kez daha sarsılıyor.

Efe'nin evine döndüğünde Demet, küçük çocuğu görmek için gittiğinde evden kaçtığını öğreniyor.

Zeynep ve Tuğrul her yerde Efe'yi aramaya başlarken Efe, elinde çiçeklerle Melike'nin kapısını çalıyor.

Efe ve Melike'nin karşı karşıya geldiği anlar izleyenleri ekrana kilitledi.

Oğlum 7. Bölümde Melike'nin Efe'ye "Ne olur bana bir şey söyle!" diyerek yalvardığı anlarda küçük çocuğun Melike'ye neler söyleyeceği heyecanla bekleniyor.

Sedat ve Demet'ten Efe'nin serbest bırakıldığını öğrenen İlyas büyük bir öfke patlaması yaşayarak Tuğrul'un iş yerine saldırıyor.

Bulut ile Sedef birbirine giderek yakınlaşırken Bulut'un Sedef'in arkasından yaşadığı büyük şok akıllara "Bulut, Sedef'in aslında kim olduğunu öğrenecek mi?" sorusunu getiriyor.

Sedat, "Kaan ağaçtan düşerek ölmedi" diyerek Kaan'ın ölüm nedenini Demet'e söylüyor. Kaan'ın otopsi raporu izleyici tarafından büyük bir merakla bekliyor.

'Oğlum'un proje ve senaryo tasarımını Ahmet Katıksız üstlenirken Hürer Ebeoğlu ve Sevgi Yılmaz'ın kalemi Gökçen Usta'nın rejisiyle buluşuyor. 'Oğlum'un oyuncu kadrosunda Songül Öden, Nihal Yalçın, Canan Ergüder, Feyyaz Duman, Timur Acar, Serhat Teoman, Kubilay Aka, Nazan Kesal, Tuğçe Açıkgöz, Metehan Parıltı gibi birçok başarılı isim yer alıyor.

Ay Yapım, duygu dolu yeni bir projeyi izleyicilerle buluşturmaya hazırlanıyor. Proje ve senaryo tasarımının Ahmet Katıksız'a, senaryosunun Hürer Ebeoğlu ve Sevgi Yılmaz'a ait olduğu dizinin yönetmenliğini Gökçen Usta üstleniyor.

Birçok duyguyu bir arada yaşatacak hikayesiyle 'Oğlum' her Çarşamba 20.00'de Show TV'de!



KAAN'IN YANINA GELEN KİM?

Olay gününde Kaan'ın ağaçtan düştüğü Efe'nin ise Kaan kendine gelmeyince korkup kaçtığı gözler önüne serilirken Efe gittikten bir süre sonra Kaan'ın kendine gelmesi seyirciyi şoke etti. Bu sırada küçük çocuğu uzaktan başka birinin izlediği dikkat çekerken bu anlar yeniden "Kaan'ın katili kim?" sorusunu gündeme getirdi.

EFE'NİN AKIL SAĞLIĞI HAKKINDA KARAR VERİLDİ

Efe, heyet karşısında bir yandan babasının söylediklerini düşünüp bir yandan İlyas'ı hatırlarken korkudan tek kelime edemedi. Efe'nin sessizliğinin ardından heyet, çocuğun akıl sağlığının yerinde olduğu kararını verdi. Heyetten çıkan sonucu hastanede öğrenen İlyas'ın eve gelip ailesine haber verdiği sırada Zeynep ile Melike yüzleşiyordu. O sırada sonucu duyan Zeynep, oğlu doğru olan şeyi yaptığı için sevinirken Tuğrul çıkan karar yüzünden öfkeliydi. Avukatları ise savcıya tutuksuz yargılama için dilekçe verebileceklerini söyledi.

EFE OLAY GÜNÜNÜ ANLATMAYA BAŞLADI

Ceren'in partide sarhoşken çekilen videosu tüm okulda yayılınca genç kız zor durumda kaldı. Savcı tarafından Efe'yle ilgilenme süresinin azaldığı konusunda uyarılan Demet Efe'den açıkça olay günü olanları anlatmasını istedi. Hapishanede geceleri uyuyamayan, gündüzleri ise çocukların zorbalığına maruz kaldığı için dinlenemeyen Efe ise güçten düşmesi sebebiyle Demet'e olanları anlatmak istese de anlatamadı. Efe, tam Kaan'ın ağaca çıktığından bahsettiği sırada bayıldı. Kaan'ın ormanda ağaca çıktığını duyan Demet ise şüphelenmeye başladı.