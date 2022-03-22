22 Mart 2022 Salı 21:04 - Güncelleme: 22 Mart 2022 Salı 21:04

Destan 16. bölüm izleyiciye buluştu. Atv'nin Bozdağ Film imzalı dizisi Destan 16. bölüme Batuga'nın babasına annesinin masum olduğunu anlatması damga vurdu. Akkız annesini bulacak mı? Balamir, Batuga'yı öldürecek mi? Başrollerinde Ebru Şahin, Edip Tepeli, Selim Bayraktar ve Burak Tozkoparan'ın yer aldığı Destan son bölüm (16. bölüm) izleme sayfası haberimizde. Destan 16. Bölüm izle full hd tek parça!

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor. Bozdağ Film imzalı 'Destan' dizisinde Orta Asya'nın çetin bozkırlarında Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı Akkız'la babasının sarayında ezilen Gök Tegini çolak Batuga'nın hikayesi anlatılıyor.

Atv'nin sevilen dizisi Destan'ın 16. bölümünde Akkız, annesini bulabilecek mi?

DESTAN 16. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Destan dizisi 16. bölümüyle Atv'de izleyici karşısına geçti.

Destan son bölümde Gök Kağanlığı ikiye bölünüyor, Temur tarafını seçiyor.

Alpagu Han'ın öldürdüğü bütün boy beylerinin oğulları onu terkedip Balamir'in yanında yer alınca da tek bir çaresi kalır; Tuz karşılığı Çin'den destek istemek. Batuga'nın ülke bölünürse Çin işgal eder öngörüsü gerçekleşmektedir.

Akkız ve Batuga bunu engellemek için ikiye ayrılırlar ve büyük bir operasyon gerçekleştirirler. Temur tarafını seçerek Batuga'nın yanında yer alır.

Balamir ve Çolpan, Batı Gök Kağanlığı'nı alınca Alpagu Han savaş ilan eder.

Balamir'in boynuna yay kirişi doladığı Batuga Saltuk'a "Ben ölünce Akkız sana emanet!" der. Batuga ölecek mi?

Akkız ve Temur, Sabarlarla ittifak yapıp Gök Kağanlığı'nın bütün tuz depolarını saldırırlar.

Batuga ve Saltuk ise çiçek salgını ve tuz kıtlığından kırılan boy beylerini çiçek aşısı ve tuz vaadi ile barışa zorlamak isterler.

MANÇO, ANNESINE KARŞILIK AKKIZ'LA EVLENMEK ISTIYOR

Akkız ve Batuga'nın büyük planı, yeni devletin hanlığına oynayan Balamir'in hiç hoşuna gitmez ve Batuga'yı ortadan kaldırmayı kafasına koyar.

Çin'e vereceği tuzları alarak Alpagu'yu boy beyleriyle görüşmeye zorlamak isteyen Batuga, Balamir'in elinden kurturup babası Alpagu Han'a tüm gerçekleri anlatabilecek mi?

Akkız öldü bildiği anasını bulmak için Sabarların lideri Manço'nun evlilik teklifine ne cevap verecek?