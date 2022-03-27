Destan 17. bölüm 2. fragman yayınlandı. Batuga'nın babasına tahttan çekilmesini söylediği tanıtımda Kurultayda kan akıyor. Batuga'ya 'Önce Han olmak nedir öğren! Sonra gel tahtı elimden al!' diyen Alpagu Han, Batı Gök Hanlığını ele geçiren Balamir ve Çolpan Han'ı öldürüyor. Peki Destan 17. bölümde neler yaşanacak? İşte Destan 17. bölümden 2. fragman

DESTAN 17. BÖLÜM 2. FRAGMANI

'Önce Han olmak nedir öğren! Sonra gel tahtı elimden al!'

Destan 17. bölüm 2. fragmanında Alpagu Han, Kurultayda Balamir ve Çolpan'ı vuruyor.

Batuga'nın babasına "Kimse seni han olarak görmek istemez" demesi üzerine 'Önce Han olmak nedir öğren! Sonra gel tahtı elimden al!' diyen Alpagu Han, Batı Gök Hanlığını ele geçiren Balamir ve Çolpan Han'ı öldürüyor.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Alpagu Han'ın öldürdüğü bütün boy beylerinin oğulları onu terkedip Balamir'in yanında yer alınca da tek bir çaresi kalır; Tuz karşılığı Çin'den destek istemek. Batuga'nın ülke bölünürse Çin işgal eder öngörüsü gerçekleşmektedir.

Akkız ve Batuga bunu engellemek için Sabarlarla ittifak yapıp Gök Kağanlığı'nın bütün tuz depolarını saldırırlar.

Temur tarafını seçerek Batuga'nın yanında yer alır.

Balamir ve Çolpan, Batı Gök Kağanlığı'nı alınca Alpagu Han savaş ilan eder.

Batuga ve Saltuk ise çiçek salgını ve tuz kıtlığından kırılan boy beylerini çiçek aşısı ve tuz vaadi ile barışa zorlamak isterler.

DESTAN 17. BÖLÜM NE ZAMAN?

Başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar'ın üstlendiği Destan, 17. bölümüyle 29 Mart'ta Atv'de.



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