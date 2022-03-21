21 Mart 2022 Pazartesi 20:37 - Güncelleme: 21 Mart 2022 Pazartesi 20:37

Üç Kuruş 19. Bölümüyle izleyenleriyle buluştu. Başrollerinde; Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Nursel Köse ve Civan Canova'nın yer aldığı Üç Kuruş 19. bölümde Sevda üzerine konuşan Ruşen, Kartal'a gururunu bir kenara bırakıp Bahar'la konuşması gerektiğini söylerken Kartal ne yapacak? Kartal ve Bahar bir araya gelebilecek mi? İşte Üç Kuruş 19 Bölüm full izleme bağlantısı ve yeni bölümde yaşananlar... Üç Kuruş son bölüm izle Tek Parça!

Sinan Öztürk yönetmenliğindeki 'Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Zafer Algöz ve Civan Canova gibi usta isimler yer alıyor.

Üç Kuruş, her Pazartesi saat 20.00'de Show TV'de!

Show Tv'de yayınlanmaya başlayan Üç Kuruş dizisinin 18. bölümü ekrana geldi. Yayınlandığı günden bu yana izleyici tarafından beğenilen Üç Kuruş'un son bölümünde yıllar sonra Ferhan'ı bulan Efe onu öldürerek Halit'in intikamını almıştı. Peki yeni bölümde neler yaşandı? İşte yeni bölüm özeti...

ÜÇ KURUŞ 19. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ay Yapım'ın Pazartesi akşamı Show TV'de başlayan yeni dizisi Üç Kuruş dizisinin ekrana gelen son bölümünde Kartal, oğlu Ateş'i görüyor. Baba oğulun kavuşması izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı.

Üç Kuruş 19. bölümde Efe ve Çetin'in sürpriz yüzleşmesinde herkes eteklerindeki taşlarını döker.

Kartal tüm öğrendiklerine rağmen üçünün de hedefinin aynı kişi olduğunu hatırlatır.

Kartal, Efe ve Çetin arasındaki zorunlu iş birliğinin adımları atılır.

Birlikte Şahin'e karşı kazandıkları ilk savaşta beklemedikleri bir karşılık alırlar ve Kartal Korkmaz'ın hedefi haline gelir.

Bir yandan ülkeyi oğluyla birlikte terk etmek üzere olan Bahar'ı durdurmaya çalışan Kartal, bir yandan da Efe ve Çetin'in desteğiyle babasını vuran adamla iş birliği yapan Şahin'den intikamını almaya çalışacaktır.

Üç Kuruş 19. Bölümde Kartal yeniden Bahar'ın karşısına çıkıyor.

Kartal'ın Ruşen'e, İrfan'ın yıllar önce çaldığı cüzdanını teslim ettiği sahnede Ruşen, sevdiği kadının fotoğrafını yeniden bulduğu için büyük bir sevinç yaşıyor.

Leyla ise nezarethaneye düşüyor. Efe'nin onu zorla çıkarmaya çalışması dikkat çekiyor.

Üç Kuruş'un 19. Bölümünde Kartal, Çetin'den Bahar ve çocuğunun uçağa binip gitmek üzere olduğunu öğrenir. Kartal onları durdurabilecek mi?

Efe ve Çetin'in kavgası nefes kesen anlara sahne olurken Kartal, "kardeşlik bitti" diyerek Şahin'le arasındaki savaşın fitilini resmen ateşliyor.

Sokakta korkuyla etkisiz hale getirmeye çalıştığı kişinin Konyalı olduğunu gören Leyla büyük bir şaşkınlık yaşarken, Konyalı'nın başına neler geldiği de akıllarda soru işareti oluşturuyor.

Neriman'ın "Ya kardeş kanı dökülecek ya Baybars kan dökecek!" sözleri gerilimi artırırken Şahin'in görüp şaşırdığı şey akıllarda soru işaretleri oluşturuyor.

ÖNCEKİ BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Üç Kuruş'un Yeni Dünya'sı izleyenleri ekran başına kilitledi. 3 yıl sonra cezaevinden çıkan ve her şeyini kaybettiği gerçeğiyle yüzleşen Kartal, ne pahasına olursa olsun kendi evladına kavuşup ardından da ailesini yeniden bir araya getirmek için harekete geçti. Kartal, bu planın ilk adımı olarak Efe'yi buldu ancak Efe geçen 3 yılda çok değişmişti.

Polisliği bırakan, adalete olan inancını kaybeden ve Semiha'nın kaybıyla dağılan Efe perişan haldeydi. Efe'nin halini gördükten sonra onu kendine getirmeyi kafasına koyan Kartal, Çetin'den Ferhan'ın yerini bulmasını istedi. Ferhan'ın karşısına çıkıp, ona Baybars'ı indirmek için ortaklık teklif eden Kartal'ın planı, Ferhan'ı Efe'ye teslim etmekti.

Kartal, kandırdığı Ferhan'ı bir depoya götürdü. Ardından onu Efe'ye teslim etti. Finalde Efe, Ferhan'ı vurdu ve sonunda Halit'in intikamını aldı.

ÇINGIRAKLI ARTIK ŞAHİN'İN!

Kartal, cezaevinden çıkınca Çıngıraklı'da her şeyin değiştiği gerçeğiyle yüzleşti. Mahalle artık Şahin'in kontrolündeydi ve Kartal'ın yanında sadece Leyla, Ruşen ve Şesu kalmıştı. Mahallede istenmediği fark eden, insanların artık Şahin'in sözünü dinlediğini gören Kartal her şeyini kaybettiğini anlayarak gitmek istedi. Tam bu sırada Leyla, ona savaşması için bir sebebi olduğunu söyledi. Bahar'dan bir çocuğu olduğunu öğrenen Kartal, evladı için bir kez daha ayağa kalkmaya karar verdi.

KARTAL İLE BAHAR YILLAR SONRA YÜZLEŞTİ

Leyla'dan bir çocuğu olduğunu öğrenen Kartal, soluğu Bahar'ın restoranında aldı. Bahar'ın Londra'da olduğunu duyan Kartal onu getirtebilmek için restoranı ateşe verdi. Yıllar sonra yüzleşen Kartal ve Bahar birçok duyguyu bir arada yaşarken uzun zamandır biriken gerçekler de ortaya döküldü. İkili arasında gerilim yükseldi. Bahar'ın sözleri Kartal'ı derinden sarstı.