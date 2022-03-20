20 Mart 2022 Pazar 17:47 - Güncelleme: 20 Mart 2022 Pazar 17:47

Yargı, 25. Bölümüyle ekrana geliyor. Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in rol aldığı Yargı'nın son bölümünde Ceylin'i yine büyük bir yıkım beklemektedir. Ceylin babası hakkındaki gerçeği öğreniyor mu? Ormanda bulunan ceset Zafer'e mi ait? Yargı 25. bölüm full izleme Puhu Tv ve Kanal D bağlantıları haberimizde yer alıyor. Yargı 25. son Bölüm izle tek parça!

Yargı'nın geçen hafta ekrana gelen son bölümünde Ceylin, babasının gemide olmadığını öğrenir. Ormanda bulunan ceset Zafer'e mi ait? Yargı, 25. bölümüyle 20 Mart Pazar akşamı saat 20.00'de Kanal D'de.... İşte Yargı 25. bölüm özeti. Kanal D'nin, yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı, 25. bölümüyle izleyenleri yine ekran başına kilitledi. İşte Yargı son bölümde yaşananlar...

YARGI 25. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Bir cinayet vakasıyla yolları kesişen bir avukat ve bir savcının etkileyici hikayesinin anlatıldığı Ay Yapım imzalı Yargı dizisi 25. bölümüyle Kanal D'de ekrana geldi.

Yargı 25. bölümde Ilgaz, Engin'in Ceylin'e gönderdiği mesajı çözmüş ve ona söylemiştir.

Babasının gemiden iniş tarihinin gelip çatmış olması, Ceylin'i kuşku götürmez bir şekilde bu mesajı inkar etmeye iter.

Gerçeğin peşinde olan Ilgaz ise çoktan Zafer'le ilgili araştırmalara başlamıştır.

CEYLIN BABASI HAKKINDAKI GERÇEĞI ÖĞRENIYOR MU?

İşler gittikçe karışık bir hal almaya başlamıştır. Herkes gemi ile birlikte Zafer'in döneceğini düşünürken aile için büyük bir sürpriz yaşanır ve Zafer'in orada olmadığı söylenir.

Ilgaz ise, bu durumdan şüphelenmeye başlamıştır. Babasından yardım ister. Metin çok tedirgin olmuştur.

EREN ÖLECEK MI?

Bıçaklanan Eren'in durumu ağırdır. Ilgaz ve Ceylin birlikte hastaneye koşar. Diğer taraftan ormanda bulunan cesedin kimliği araştırılmaktadır. Herkes korkuyla bekler. Eren ölecek mi?

Şimdiye kadar biriktirdiği sırları çıkış bileti olarak elinde tutan Serdar için artık bazılarını koz olarak kullanma zamanı gelmiştir.

Yekta, Serdar'dan Zafer hakkındaki gerçeği öğrenir.

Bu bilginin Yekta Tilmen cephesinde karşı tarafı vuracak olan bir silaha dönüşmesi ise an meselesidir.

Birlikte bakmak için görevlendirildikleri dosya, bakış açıları çok farklı olan Pars ve Derya'yı aynı yolda buluşturmayı başarabilecek midir?

Defalarca badireli yollar aşan Ilgaz ve Ceylin'i, yine çetin bir sınav beklemektedir.

Bu durum ikisinin geleceği adına alınması gereken en keskin virajdır ve öngörülemeyecek zorluktaki günler onları beklemektedir.