20 Mart 2022 Pazar reyting sonuçları açıklandı mı? Teşkilat, Adı Sevgi, Yargı reyting sıralaması

21 Mart 2022 Pazartesi 09:22 - Güncelleme: 21 Mart 2022 Pazartesi 09:22

20 Mart 2022 Pazar günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları, izleyici tarafından takip ediliyor. Pazar akşamı Show Tv'de Tosun Paşa, Kanal D'de Yargı, Star'da Çok Güzel Hareketler 2, FOX Tv'de Gol Kralı, Tv8'de Survivor All Star, Atv'de Adı Sevgi, TRT1'de Teşkilat izleyici karşısına çıktı. Peki Pazar reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 20 Mart 2022 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 20 Mart reyting sıralaması

20 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

20 Mart 2022 Pazar günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Pazar akşamının en çok izlenen yapımları TİAK tarafından yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

Geçen hafta Pazar akşamı en çok izlenen diziler ve haber programları ise şöyle:

Total izleyici grubunda birinciliği Yargı, ikinciliği Teşkilat, üçüncülüğü ise Survivor All Star aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Yargı, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada Survivor All Star yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Yargı, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada ise Teşkilat yer aldı.