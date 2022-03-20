20 Mart 2022 Pazar 18:13 - Güncelleme: 20 Mart 2022 Pazar 18:13

Teşkilat 39. bölüm izleyenleri aksiyon dolu sahnelerle karşılıyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizi, her Pazar reytinglerde izlenme rekoru kırıyor. Teşkilat 39. bölümde Yıldırım Mete başkanı vurur. Mete Başkan Şehit mi oluyor? Teşkilat'ın son bölümünü izleyemeyenler için Teşkilat 39. bölüm full izleme linki tek parça halinde haberimizde yer alıyor. (Teşkilat son bölüm)

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu alan dizisi Teşkilat 39. bölümüne Mete Başkanın Şehitlikte İstiklal marşının "Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı, Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı..." dizelerini okuması damga vurdu. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Teşkilat 39. bölüm izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. Teşkilat 39. bölüm full izle!

Yapımcılığını Timur Savcı & Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Teşkilat dizisi her hafta pazar akşamı TRT1'de izleyici karşısına çıkıyor.

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Teşkilat 39. bölümde Şirket kimyasal silah planının başarısız olmasının ardından sonra Yıldırım'ı saf dışı bırakmaya karar verir.

Pes etmeyen Yıldırım, ekibin canını yakmak ve yoluna çıkan engelleri ortadan kaldırmak için gözünü en tepeye diker.

Diğer yanda ekibimiz Ankara'ya dönmek için hazırlıklarını yaparken Hakkı'ya ulaşılamamaktadır.

Hakkı'yı bulmak için örgütün merkezine girmek zorunda kalan ekibi burada büyük bir sürpriz beklemektedir. Kapana kısılan ekibimizin ise pes etmeye niyeti yoktur.

Yıldırım bu durum üzerinden Mete Başkan'ı sıkıştırınca, Mete başkan hayatının en önemli kararını vermek zorunda kalacaktır.