20 Mart 2022 Pazar 12:20 - Güncelleme: 20 Mart 2022 Pazar 12:20

Masumlar Apartmanı 63. Bölüm Fragmanı yayınlandı. TRT1'in ilgiyle takip edilen dizisi Masumlar Apartmanının son bölümünde psikolojisi kötüleşen Safiye, doktor hanımla terapiye başlamıştı. Masumlar Apartmanı 63. Bölüm Fragmanında Safiye, doktora kardeşi Umut'un nasıl öldüğünü anlatıyor. Peki yeni bölümde neler olacak? Safiye iyileşecek mi? İşte Masumlar Apartmanı 63. Bölüm fragmanı

MASUMLAR APARTMANI 63. BÖLÜM FRAGMANI

Gerçek hayatların, iç acıtan hikayelerinden uyarlanmış bir başyapıt olan Masumlar Apartmanı yeni bölümleriyle her salı 20.00'de TRT1'de!

MASUMLAR APARTMANI 63. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Masumlar Apartmanı 63. Bölüm Fragmanında Safiye'nin annesini duyduğu her an, doktor hanım ona yardım ediyor. Naci'nin gitmediğini öğrenen Safiye, yavaş yavaş iyileşmeye başlıyor.

Safiye, doktora kardeşi Umut'un nasıl öldüğünü anlatıyor. Safiye'nin o günü hatırladığı anlarda ise Han'ın elinde çakmak görülüyor.

Umut'un ölmesine sebep olan yangını Han mı çıkardı? Safiye'nin kardeşi Umut neden ve nasıl öldü?

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Safiye, başta doktoru kabul etmeye dirense de sonunda Manolya hanım bu direnci aşmayı başarır.

Gülben, ablasına bebek haberini verir ancak henüz diğerlerine söylemeye hazır değildir.

Naci, Safiye'nin doktorla görüşmeye başladığını öğrenir ve o umutla Safiye'ye özel bir hediye gönderir. Ancak bu hediyenin Safiye'nin yarasını kanatacağından habersizdir.

Han ise Ceylan'ın hayatında biri olduğuna inanmasa da işin aslını öğrenmek için onu adım adım takip eder. Gördükleri ise hiç hoşuna gitmeyecektir. Han'ın içindeki karanlık onu yavaş yavaş ele geçirirken işler de kontrolden çıkmaya başlar.