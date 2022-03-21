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Dizi

Camdaki Kız 36. bölüm fragmanı | Camdaki Kız 36. bölümde neler olacak?

Camdaki Kız dizisinin 36. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Adil beyin Nalan'a gerçekleri antalacağı sırada kalp krizi geçirmesiyle sona eren bölümün ardından neler olacağı izleyenler tarafından merakla bekleniyordu. Camdaki Kız 36. Bölüm Fragmanında Cana, Feride'ye karşı kozunu kullanmak için Adil beyin taziyesine geliyor. Peki yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Camdaki Kız 36. Bölümden ilk fragman

21 Mart 2022 Pazartesi 10:15 - Güncelleme: 21 Mart 2022 Pazartesi 10:15
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Camdaki Kız 36. bölüm fragmanı yayınlandı. Kanal D ekranlarında yayınlanan dizinin son bölümünde Adil bey, Nalan'a gerçekleri anlatmaya çalışırken kalp krizi geçirip yere yığılmıştı. Camdaki Kız 36. bölüm fragmanında ise Adil bey ölüyor. Nalan, babasının acısıyla yanarken Hayri'den destek görüyor. Nalan ve Hayri arasında neler yaşanacak?Başrollerinde Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun yer aldığı Camdaki Kız 36. bölüm fragmanı ve yeni bölümde yaşanacaklar...

CAMDAKI KIZ 36. BÖLÜM FRAGMANI | NALAN, BABASINI KAYBEDIYOR!

Camdaki Kız 36. bölüm fragmanında Adil bey ölüyor. Nalan, babasını kaybetmenin acısıyla büyük bir yıkım yaşıyor.

Nalan, babasının acısıyla yanarken en büyük desteği Hayri'den görüyor.

Adil'in anlatmak istediği fakat hayatını kaybedince Nalan'a söylemediği gerçek, Nalan'ı derinden yaralar.

Feride'den hesap soran Nalan, annesinden beklemediği bir tokat yer.

"YALNIZ DEĞILSINİZ, BEN VARIM!"

Hayri, bu zor günde de Nalan'ın en büyük destekçisi olur.

Babasının ölümüyle yıkılan Nalan, "Baba beni burada bir başıma bıraktın gittin" diyerek feryad ederken Hayri, "Yalnız değilsiniz, ben varım!" diyor.

Nalan ve Hayri arasında neler yaşanacak?

Cana, Feride'ye karşı kozunu kullanmak için Adil beyin taziyesine geliyor. Cana, Feride hakkında bildiklerini ne zaman söyleyecek?

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