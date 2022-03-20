20 Mart 2022 Pazar 17:15 - Güncelleme: 20 Mart 2022 Pazar 17:15

Mahkum 15. bölüm fragmanı, diziyi izleyenler tarafından heyecanla bekleniyor. Başrollerinde Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Seray Kaya ve Melike İpek'in yer aldığı Mahkum dizisinin son bölmünde Sinyor tüm dengeleri altüst edip, Barış ve Fırat'ı etkisiz hale getirmişti. Peki Mahkum 15. yeni bölümde neler olacak? İşte Mahkum 15. bölüm fragmanı ile ilgili merak edilenler

MAHKUM 15. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Mahkum 15. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacaktır.

FOX TV ekranlarında yayınlanan Mahkum dizisinin son bölümünde Fırat ve Barış kozlarını paylaşmak içib birbirlerine silah doğrultmuştu. Tam o sırada Sinyor, keskin nişancılarla ikisini de etkisiz hale getirdi. Yeni bölümde neler olacağı Mahkum 15. Bölüm fragmanı ile su yüzüne çıkacak.

'Innocent Defendant' dizisinin uyarlaması olarak ekrana gelen Mahkum dizisinin yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk otururken, senaryosunu Uğraş Güneş uyarlıyor.

MAHKUM SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Mahkum dizisinin ekrana gelen son bölümünde Sinyor'un ayak sesleri yaklaştıkça Barış'ın endişeleri de büyür.

Bıçağı alan gizemli kişiden sonra Fırat için nihai kararı verir. Ona tıpkı Zeynep'e yaptığı gibi görkemli bir son hazırlar.

Gizemli kişiden, bıçaktan artık umudunu kesen Fırat için tek bir seçenek kalmıştır; kızı Nazlı'yı kaçırmak.

Arkadaşlarıyla yol ayrımına giderken, suçlu olmayı kabullenip Nazlı'yla yeni bir hayat kuracaktır.

Mahkum Efkan (Talat Bulut) kimdir?

Mahkum 14.bölüm izle!