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Dizi

Mahkum 14. bölüm izle tek parça! Mahkum 14. Bölüm full izle!

Mahkum, 14. bölümüyle izleyiciyle buluştu. FOX'ta ekrana gelen Mahkum, 'Innocent Defendant' dizisinden uyarlanmıştır. Mahkum 14. bölümde Barış, 'Bıçak yoksa, Fırat'la da bir işim kalmadı. Onu toprağa, kızını da bizim yurt dışındaki yurtlardan birine yerleştireceğim' der. Barış' ın infaz kararından habersiz olan Fırat, kızı Nazlı'ya kavuşabilecek midir? Mahkum 14.bölüm izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. Mahkum 14. Bölüm full izle!

17 Mart 2022 Perşembe 20:59 - Güncelleme: 17 Mart 2022 Perşembe 20:59
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Mahkum dizisi 14. bölümüyle izleyiciyi yine ekran başına kilitledi. FOX Tv'nin ilgiyle izlenen dizisi Mahkum'un 14. bölümünde nefesler tutuldu. Yeni bölümde Bıçağı alan gizemli kişiden sonra Fırat için nihai kararı verir. Ona tıpkı Zeynep'e yaptığı gibi görkemli bir son hazırlar. Barış' ın infaz kararından habersiz olan Fırat ne yapacak? Mahkum 14. bölüm izleme bağlantısı tek parça halinde haberimizde yer alıyor. Mahkum 14. Bölüm full izle!

MAHKUM 14. BÖLÜM FULL İZLE!

'Innocent Defendant' dizisinin uyarlaması olarak ekrana gelen Mahkum dizisinin yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk otururken, senaryosunu Uğraş Güneş uyarlıyor. Peki Mahkum 14. Bölümde neler yaşandı? İşte son bölüm özeti

MAHKUM 14. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Mahkum dizisinin ekrana gelen son bölümünde Sinyor'un ayak sesleri yaklaştıkça Barış'ın endişeleri de büyür.

Bıçağı alan gizemli kişiden sonra Fırat için nihai kararı verir. Ona tıpkı Zeynep'e yaptığı gibi görkemli bir son hazırlar.

Gizemli kişiden, bıçaktan artık umudunu kesen Fırat için tek bir seçenek kalmıştır; kızı Nazlı'yı kaçırmak. Arkadaşlarıyla yol ayrımına giderken, suçlu olmayı kabullenip Nazlı'yla yeni bir hayat kuracaktır.

Barış' ın infaz kararından habersiz olan Fırat, kızı Nazlı'ya kavuşabilecek midir?

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