16 Mart 2022 Çarşamba 20:42 - Güncelleme: 16 Mart 2022 Çarşamba 20:42

Kuruluş Osman'ın 86. bölümü izleyenleri ekran başına kilitledi. Kayı obasına gelen Sultan Mesud, Osman Bey'e ölüm emri vereceğini söyler. Osman bey ise "Sultanım! Geyhatu benim esirimdir! Onun ölmesi de yaşaması da benim tasarrufumdur!" diyerek Sultana kafa tutar. Osman Bey'in infazını ertelediği Geyhatu'nun kaderi ne olacak? Zehirlenen Mari ölecek mi? İşte Atv Kuruluş Osman son bölüm izleme sayfası ve son bölümde yaşananlar. Kuruluş Osman 86.bölüm izle full hd tek parça!

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman 86. bölümde hamile olan Mari zehirlenir. Zehir ise Gündüz beyin çadırından çıkmıştır. Turgut Bey ve Kosses, Gündüz Bey'i Mari'nin zehirlenmesinden neden sorumlu tutuyorlar?

KURULUŞ OSMAN 86. BÖLÜM İZLE FULL HD TEK PARÇA (YOUTUBE)

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman, Çarşamba akşamı atv ekranlarında yayınlanıyor.

KURULUŞ OSMAN 86. BÖLÜM ÖZETİ

Genel yönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği, senaryosunu da Mehmet Bozdağ, Ozan Bodur, Atilla Engin ve Aslı Zeynep Peker Bozdağ'ın kaleme aldığı reyting rekoruna imza atan Kuruluş Osman dizisinin son bölümüne "Sizler ilk uyananlarsınız! Sen ise elimde ki bu zehirden bile daha tehlikelisin!" sözü damga vurdu.

GEYHATU'NUN AKIBETI NE OLACAK?

Selçuklu Sultanı Mesud, hiç beklenmeyen bir anda Kayı Obasına gelmiştir. Sultan Mesud kendisine suikast girişiminde bulunduğunu düşündüğü Osman Bey hakkında ne karar verecektir?

Osman Bey'in infazını ertelediği Geyhatu'nun kaderi ne olacak?

UYUYAN HÜCRELERI UYANDIRAN KARANLIK GÜÇ KIMDIR?

Artık uç topraklarında kartlar yeniden dağıtılmaktadır...

Uzun yıllardır uyumakta olan karanlık hücreler uyanmaya başlamaktadır. Bu karanlıktan gelen gücün tek amacı, Osman Bey'in kurduğu birliği bozmak olacaktır. Bu karanlık güç kimdir? Emeline ulaşabilecek midir?

SÖĞÜT'TE PATLAMA...

Söğüt'te ki patlama karanlık hücrelerin işi midir? Söğüt'te ki patlama sonun başlangıcı mı olacaktır?

Kayı Obasının yeni sakinlerinden Barkın bu kirli oyunların neresinde olacaktır? Yıllarca Mari'nin hizmetinde bulunan Cornelia kimler için çalışmaktadır?

MARİ ZEHİRLENİYOR!

Söğüt'te bunlar olurken Kayı Obasında sular durulmamaktadır. Mari'nin zehirlenmesi obaya ateş gibi düşer. Bu zehirlenmeyle yıkılan Turgut Bey'i kimse durduramayacaktır.

Osman Bey'in kuracağı devletin önünde, karşısına çıkan engellerden en büyüğü yaşanmaktadır. Osman Bey, aklı ve kalbi arasında kalmayarak bir karar verecektir.

Entrikaların ayyuka çıktığı, düşmanın oyunlarını tekrar kurduğu bu ortamda Osman Bey ve Kayı Obası düze çıkabilecek midir? Osman bey, obasını birlik içinde tutabilecek midir?

Başrollerinde; Burak Özçivit, Didem Balçın, Yıldız Çağrı Atiksoy, Serhat Kılıç, Erkan Avcı ve Seda Yıldız'ın yer aldığı Kuruluş Osman'da; Yıldıray Şahinler, Özge Törer, Emre Basalak, Rüzgar Aksoy, Burak Çelik, Çağrı Şensoy, Yiğit Uçan, Ahmet Yenilmez, Emin Gürsoy, Buse Arslan, Şeyma Korkmaz, Açelya Özcan, Fatih Ayhan, Ömer Ağan, Ahmet Kaynak, Serdar Kayaokay, Oğuzhan Karbi, Serhat Parıl, Melis Gürhan, Can Bartu Aslan, Burak Alp Yenilmez, Gizem Kala, Recep Çavdar, Rıdvan Uludaşdemir ve Serdar Akülker gibi başarılı oyuncular rol alıyor.