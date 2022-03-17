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Dizi

Camdaki Kız 35. bölüm full izle YouTube! Camdaki Kız 35. Bölüm izle tek parça!

Camdaki Kız 35. bölüm izleyenleri ekran başına kilitledi. Camdaki Kız 35. bölümde Adil gerçekleri Nalan'a anlatmaya karar verir. Nalan'ı ise büyük bir yıkım beklemektedir. Annesinin kendisine neden böyle davrandığına anlam veremeyen Nalan, bu gerçeği öğrendikten sonra ne yapacak? Camdaki Kız 35. bölümü izlemek isteyenler için Kanal D ve Youtube Camdaki Kız son bölüm izleme linki sizlerle. Camdaki Kızı dizi 33. bölüm full izle YouTube!

17 Mart 2022 Perşembe 20:54 - Güncelleme: 17 Mart 2022 Perşembe 20:54
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Camdaki Kız 35. bölümüyle izleyenlere gergin ve heyecanlı anlar yaşattı. Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi Camdaki Kız'ın 35. son bölümde Cana, Nalan'ın Feride'nin kızı olmadığını öğreniyor. Cana bu bilgiyle ne yapacak? Başrollerinde Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun yer aldığı Camdaki Kız son bölüm izleme sayfası haberimizde yer alıyor. Camdaki Kız 35. son bölüm full izle YouTube!

CAMDAKİ KIZ 35. SON BÖLÜM İZLE (KANAL D)

Kanal D'nin, yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği iddialı dizi Camdaki Kız'ın son bölümünde Nalan bebeğini kaybetme riskiyle karşı karşıya...

CAMDAKİ KIZ 35. BÖLÜM FULL İZLE YOUTUBE

Başrollerinde; Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Nur Sürer, Enis Arıkan, Tamer Levent, Cihangir Ceyhan ve Devrim Yakutoğlu'nun yer aldığı Camdaki Kız, her hafta perşembe akşamı saat 20.00'da Kanal D'de...

CAMDAKİ KIZ 35. BÖLÜM ÖZETİ

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı dizisi Camdaki Kız dizisi 35. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Camdaki Kız'ın yeni bölümünde Nalan ve Hayri arasındaki yakınlaşmayı sezen Feride, bu konuyla ilgili önlem almaya karar verir.

Feride, Nalan'ın Hayri ile olan arkadaşlığından hoşlanmamıştır. Nalan'ı bu konuda uyarır.

Kızının çektiği acılara dayanamayan Adil, gerçekleri ona anlatmaya karar verir.

Cana ise Feride tarafından saunaya kapatılarak ölüme terk edildikten sonra, bunun intikamını almaya ant içer.

CANA, FERIDE'NIN BÜYÜK SIRRINI ÖĞRENIYOR!

Cana, Feride'nin kendisine yaptıklarından sonra ondan intikam almaya kararlıdır. Bu yüzden Feride ve ailesini araştırması için babasından yardım ister.

Pervin'in gönderdiği hediye ve mektup sonrasında Rafet onunla görüşmek ister.

Sedat ise babasının kendisi hakkındaki planlarını öğrendikten sonra dehşete düşer.

ADIL, NALAN'A GERÇEKLERI ANLATIYOR!

Feride her ne kadar bunu istemese de Adil gerçekleri Nalan'a anlatmaya karar verir. Nalan'ı ise büyük bir yıkım beklemektedir.

Feride, Nalan'ı korumaya çalışırken Cana'nın duyduklarından habersizdir. Cana, Nalan ile ilgili olan büyük sırrı öğrenir. Cana ne yapacak?

Başrollerinde; Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Nur Sürer, Enis Arıkan, Tamer Levent, Cihangir Ceyhan ve Devrim Yakutoğlu'nun yer aldığı Camdaki Kız, her hafta perşembe akşamı saat 20.00'da Kanal D'de...

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