18 Mart 2022 Cuma 09:26 - Güncelleme: 18 Mart 2022 Cuma 09:26

17 Mart 2022 Perşembe günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları, izleyici tarafından takip ediliyor. Perşembe akşamı Show Tv'de Güldür Güldür Show, Kanal D'de Camdaki Kız, Star'da Ölümsüz, FOX Tv'de Mahkum, Tv8'de Survivor All Star, Atv'de Bir Zamanlar Çukurova, TRT1'de Berat Kandili Özel programı izleyici karşısına çıktı. Peki Perşembe reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 17 Mart 2022 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 17 Mart reyting sıralaması

17 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

17 Mart 2022 Perşembe günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Perşembe akşamının en çok izlenen yapımları TİAK tarafından yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

Geçen hafta Perşembe akşamı en çok izlenen diziler ve haber programları ise şöyle:

Total izleyici grubunda birinciliği Mahkum, ikinciliği Bir Zamanlar Çukurova, üçüncülüğü ise Camdaki Kız aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Mahkum, ikinci sırada Camdaki Kız, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Mahkum, ikinci sırada Camdaki Kız, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

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